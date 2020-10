Nach dem Rücktritt von Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus gibt es aktuell keine Frau mehr, die Bundesligaspiele leitet. Doch der Nachwuchs ruht nicht. SWR Sport hat Karoline Wacker besucht, die mit ihren 29 Jahren schon FIFA-Schiedsrichterin ist.

Auf dem Platz behält Karoline Wacker stets einen kühlen Kopf. Als Schiedsrichterin ist sie in der Frauen-Fußball-Bundesliga und in der Regionalliga der Männer tätig. Und dabei darf sie es sich nicht erlauben, ihre Souveränität zu verlieren. Doch die 29-Jährige kennt auch die andere Seite des Geschehens auf dem Fußballfeld, die der Spielerin: Angefangen hat alles beim schwäbischen VfR Murrhardt, dort lernte Wacker das Fußballspielen von klein auf. Auf dem Feld agierte sie damals als Rechtsverteidigerin, "leider nicht so erfolgreich", wie sie im Interview mit SWR Sport anmerkt.

Die Seiten wechselte Wacker wegen des Schiedsrichtermangels in ihrem Verein und auch auf Anraten ihrer Mutter, die zeitgleich Jugendleiterin beim VfL Murrhardt war. "Ich war nicht wirklich überzeugt", muss Wacker im Interview zugeben. Wegen des Pflichtgefühls gegenüber ihrer Mutter, entschied sie sich aber dennoch dazu, einen Schiedsrichterkurs zu belegen. Einen Schritt, den sie "zum Glück nie bereut" hat.

Schritt für Schritt nach oben

Auf die ersten Schritte als Schiedsrichterin im unteren Bereich des Fußballs folgte in der Saison 2012/2013 ihr Debüt in der 2. Bundesliga der Damen. Gleichzeitig wurde Wacker auch zur DFB-Schiedsrichterin ernannt, darauf ist sie heute noch stolz. Zwei Jahre später, 2014, folgte ihr erster von bislang 55 Auftritten in der Frauen-Bundesliga. Doch damit nicht genug: Seit drei Jahren ist Wacker neben Angelika Söder, Riem Hussein und Bibiana Steinhaus eine der vier deutschen FIFA-Schiedsrichterinnen.

Während Karoline im Herrenbereich aktuell Spiele in der Regionalliga pfeift, leitete Bibiana Steinhaus als erste deutsche Frau Begegnungen in der Bundesliga der Herren. Das Supercupspiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund am 30. September war das letzte Spiel unter ihrer Leitung. Nach drei Jahren als Unparteiische im deutschen Fußball-Oberhaus beendete sie ihre Karriere. Für Karoline Wacker verlieren die Schiedsrichterinnen in Deutschland damit "ein großes Aushängeschild". Bibi Steinhaus hätte die Tür für sie und ihre Schiedsrichter-Kolleginnen weit geöffnet. Sie vermutet und hofft, dass es Frauen dadurch in Zukunft einfacher haben könnten, Spiele auch in der Herren-Bundesliga zu pfeifen.

Das Geschlecht spielt nur eine untergeordnete Rolle - die Leistung zählt!

Die Leistung steht dabei natürlich im Vordergrund, und so schaut sich die 29-Jährige sowohl bei männlichen, als auch bei weiblichen Unparteiischen etwas ab: "Ich persönlich versuche das losgelöst vom Geschlecht zu sehen. Ich schaue darauf, welche Stärken die jeweilige Person hat und wie ich das auf mich persönlich und meine Spielleitung anpassen kann." Am Wichtigsten sei es ohnehin, sich regionale Vorbilder zu suchen, um sich an diesen zu orientieren, bevor man die großen Ligen im Blick hat.

Als Bibiana Steinhaus am 21. September 2007 ihre erste Begegnung in der 2. Bundesliga der Männer leitete, war Wacker gerade einmal 16 Jahre alt und pfiff Spiele in der Kreis- und Bezirksliga. Die Frauen-Bundesliga oder gar der Profibereich der Herren schien damals noch fern. Mittlerweile gehört die 29-Jährige zum Perspektivkader der 3. Liga. Das bedeutet, dass die junge Schiedsrichterin bei ihren Spielen in der Regionalliga nicht nur beobachtet, sondern auch von einem DFB-Coach gezielt unterstützt wird. Gemeinsam werden ihre Spiele danach analysiert.

Vom Hobby zum Zweitjob

Der Profi-Bereich bei den Herren ist für die 29-Jährige zum Greifen nah. Das Pfeifen wird für die hauptberuflich als Finanzbeamtin tätige Karoline Wacker immer mehr zu einem zweiten Job. Gutes Zeitmanagement sei gefragt, um Familie, Beruf und die Schiedsrichterei miteinander zu kombinieren. Der Zeitaufwand wird natürlich mit jedem Ligen-Aufstieg größer.

Karoline könnte also schon bald Spiele in der 3. Liga oder gar den Bundesligen pfeifen, doch sie bleibt bescheiden: "Ich versuche meine Ziele nicht so hart zu formulieren, sondern möchte mich immer weiterentwickeln und Spaß haben. Ich finde es blöd, wenn ich etwas mache, das mir keinen Spaß macht. Von daher zählt für mich, dass ich mich weiterentwickle und mich dadurch für höhere Aufgaben empfehle." Mit einem Augenzwinkern gibt sie zu bedenken: "Die Entscheidung darüber liegt ohnehin nicht bei mir."