Alles läuft darauf hinaus, dass die Fußball Bundesliga wieder loslegen darf. Einige Vereine sind auch schon wieder im vollen Mannschaftstraining. Und auch die Schiedsrichter bereiten sich auf den Wiederanpfiff des Spielbetriebes vor. So wie Timo Gerach aus Landau.

Die Kicker können bald gegen die Kugel treten und damit dürfen auch die Schiris wieder in die Pfeife pusten. Timo Gerach freut sich darauf. Der Zweitliga-Schiedsrichter aus Landau ist bereit und muss nur noch die Tasche packen. "Die Schuhe sind geputzt", sagt der 33-Jährige im Videochat, lacht und fügt weiter hinzu, dass er und seine Kollegen sich körperlich und auch inhaltlich fit gehalten haben. "Ich würde mich freuen, wenn es wieder losgeht und wir auch für die Gesamtgesellschaft so ein Stück Alltag zurückhätten."

Dauer 0:51 min Timo Gerach: "Die Schuhe sind geputzt" Schiedsrichter Timo Gerach im Gespräch mit SWR Sport.

Pro: Das Konzept ist stimmig - in der Bundesliga bitte wieder anpfeifen

Contra: Die Klubs haben ihre Hausaufgaben schlampig gemacht

Mal wieder über den Fußball diskutieren und sich auch über Schiedsrichterentscheidungen ärgern. Das alles wird bei den Fans zu Hause auf der Couch passieren, weil die die Spiele der ersten und zweiten Liga ja bekanntlich ohne Zuschauer stattfinden werden. Das wird für alle Akteure auf dem Platz eine besondere Situation. "Normalerweise läufst Du ins Stadion ein. 80.000 stehen auf, jubeln, brüllen und dann bist du drin im Spiel, dann hast du die Spannung", erklärt Gerach und meint, dass sich die Spiele jetzt eher anfühlen werden wie ein Freundschaftsspiel und da lauert eine Gefahr, denn es geht ja um Punkte. Es geht um Tabellenstände, um Meisterschaften, um Auf- und Abstiege.

Dauer 1:25 min Timo Gerach: "Normalerweise läufst Du ins Stadion ein. 80.000 stehen auf" Timo Gerach: "Normalerweise läufst Du ins Stadion ein. 80.000 stehen auf"

"Du musst selbst für dich die eigene Einstellung finden, das ist 'ernst' jetzt hier gerade und nicht irgendwie ein Testspiel." Und es ist ja viel leiser im Stadion, da kann es durchaus zu anderen Schiedsrichterentscheidungen kommen. Wenn ein Gefoulter aufschreit ist das besser zu hören oder "wenn ein Spieler mal reklamiert, was du im normalen Spiel gar nicht so mitbekommen würdest. Dass ist ja jetzt extrem laut und du verstehst jedes Wort." Da müssen sich die Schiedsrichter und auch die Spieler darauf einstellen und sich anpassen.

Seit Wochen bereitet sich Timo Gerach auf die sogenannten Geisterspiele vor. Ein DFB Fitnesstrainer versorgt ihn und die anderen Schiris wöchentlich mit individuellen Trainingsplänen. Jeder Schiedsrichter hat eine Pulsuhr die Daten an den Trainer übermittelt und der kann so kontrollieren wie der körperliche Zustand der Schiedsrichter ist. Dazu bekommt Timo Gerach noch andere Hausaufgaben. Das sind Videos mit Spielszenen mit Fouls, Handspielsituationen oder Strafraumszenen. Die muss er bewerten und zurückschicken. Das wird dann mit einem Schiri Coach analysiert. "Das hilft uns wieder reinzukommen und die Spannung aufzubauen."

Dauer 1:21 min Timo Gerach erklärt wie er sich als Schiedsrichter fit hält Timo Gerach erklärt wie er sich als Schiedsrichter fit hält

Also für den Landauer kann es losgehen, aber eine Voraussetzung fehlt bisher. Timo Gerach ist noch nicht getestet worden auf das Corona Virus. Er geht davon aus, dass dies nächste Woche in der DFB Videoschalte mit allen Schiris besprochen wird, wann und wie das durchgeführt wird. Bis dahin hält er sich weiter fit und unterstützt die Familie. "Ich habe meinem Bruder geholfen, auf einem LKW gesessen und habe Container gefahren. Und er arbeitet gerade mit hier in der Stadt bei der Umsetzung eines großen Autokinos und einer Kulturbühne. Auch da habe ich mitgeholfen. Und für die Oma war ich einkaufen." All das hat er sehr gerne gemacht, aber er macht auch deutlich, dass er am liebsten wieder in die Pfeife pustet und seinen Anteil daran hat, wenn die Kicker wieder gegen die Kugel treten.