SC Freiburg: Das ist der Fahrplan für den Winter

Der SC Freiburg geht als Vize-Herbstmeister gut gelaunt in die Winterpause. Nach einem langen Urlaub für alle sind Testspiele und ein Trainingslager geplant.

Nachdem sich die Elf von Christian Streich mit einem furiosen 4:1 gegen Union Berlin in die Winterpause verabschiedet hat, kann der SC Freiburg voller Elan in die Vorbereitung gehen.

Trainingspause

Nach der besten Hinrunde der Vereinsgeschichte gehen alle Spieler bis zum 4. Dezember in den Urlaub. Ausgenommen sind die WM-Fahrer Matthias Ginter, Christian Günter, Ritsu Doan, Woo-yeong Joeng und Daniel-Kofi Kyereh, die in Katar ihre Nationen vertreten.

Testspiele

Wie der Verein bekannt gab, starten die Breisgauer am 5. Dezember in eine Trainingsphase bis Weihnachten. In dieser Zeit sind drei nicht-öffentliche Testspiele gegen den FC Luzern, den Karlsruher SC und die Young Boys Bern geplant. Die Testspiele müssen zum jetzigen Stand ohne die Verletzen Manuel Gulde, Kimberly Ezekwem, Jonathan Schmid und Merlin Röhl stattfinden, da deren Rückkehr noch nicht feststeht.

Trainingslager

Anfang Januar reist der Sport-Club nach Sotogrande in Südspanien ins Trainingslager. Dort werden sich die Freiburger vom 4. bis zum 14. Januar weit weg vom deutschen Wetter auf die Rückrunde in der Bundesliga vorbereiten. Auch in Andalusien sind zwei Testspiele geplant.