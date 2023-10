Wer ist Freiburg-Gegner FK TSC aus Bačka Topola?

Der SC Freiburg muss in der Europa League beim FK TSC aus Bačka Topola antreten (Donnerstag, 18:45 Uhr). Wer ist der Klub, der seit Jahren die serbische Superliga aufmischt?

Der Topolyai Sport Club aus Bačka Topola gehört seit Jahren zu den Spitzenklubs der serbischen Superliga. Auch in der aktuellen Saison mischt der TSC oben mit - Platz drei hinter den großen Belgrader Teams Partizan und Roter Stern. Dabei spielt der Verein aus dem 16.000-Einwohner-Städtchen in der Provinz Vojvodina im Norden Serbiens noch gar nicht so lange auf Top-Niveau.

Aufschwung mit ungarischer Hilfe

Der Topolyai Sport Club wurde 1913 gegründet und dümpelte knapp ein Jahrhundert in den unteren Ligen herum. Der Aufschwung begann zum hundertjährigen Jubiläum des Vereins. Der TSC profitierte dabei von der Politik des nördlichen Nachbarstaats Ungarn. Denn der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán, selbst ein großer Fußball-Fan, weiß um die integrative Kraft des Fußballs und hat bereits des Öfteren versucht, sie auch politisch für sich zu nutzen.

In Bačka Topola, etwa 30 Kilometer südlich der ungarisch-serbischen Grenze gelegen und einst Teil des Königreichs Ungarn, leben fast 60 Prozent ethnische Ungarn. Orbán stattete sie 2012 mit ungarischen Pässen aus und veranlasste über den Ungarischen Fußball-Verband (MLSZ für Magyar Labdarúgó Szövetség) Investitionen in ein neues Stadion, ein neues Trainingsgelände und eine Jugendakademie für den Topolyai Sport Club.

Verein mit ungarischen Wurzeln

Auch optisch setzt der Verein auf seine ungarische Identität: Das Logo ist dem Wappen des ungarischen Serienmeisters Ferencváros nachempfunden. Die ungarische Schreibweise des Ortes (Topolya) ist dort ebenfalls verankert. Und der Hauptsponsor ist der ungarische Mineralöl- und Gas-Konzern "Mol".

Der Aufsteiger ist auf Anhieb ein Spitzenteam

Seit dem Jubiläum ging es steil bergauf: 3. Liga 2015, 2. Liga 2017 - seit 2019 spielt der Verein in der serbischen Superliga. Damit war der Aufstieg jedoch noch nicht beendet. Auf Anhieb schaffte Bačka Topola den Sprung auf Platz vier, wurde in den folgenden Jahren einmal Fünfter und einmal Sechster und feierte im Sommer 2022 unter Trainer Žarko Lazetić sogar die Vizemeisterschaft und der Einzug in die Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League. Dort war für die Serben jedoch in der dritten Runde Schluss - der portugiesische Klub Sporting Braga war dann doch eine Nummer zu groß für den TSC.

In der Europa League gehört der TSC nun noch zu den Lehrlingen. Das Team hat einen Punkt aus den ersten beiden Spielen geholt. Im Vergleich mit Spitzenreiter West Ham United, dem SC Freiburg und Olympiakos Piräus ist Bačka Topola auf dem Papier das wohl schwächste Team der Gruppe A. Entsprechend geht der Sport-Club am Donnerstag auch als Favorit in die Partie.