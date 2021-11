Der SC Freiburg hat verloren - na und?

Keine Tore, keine Punkte und trotzdem gute Stimmung - zumal es trotz der ersten Heimniederlage des SC Freiburg sogar einen überraschenden Gewinner gibt.

Die Niederlage des SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt war ein Spiel zum Ausflippen. 18:3 Torschüsse, 62:38 Prozent Ballbesitz, 6:4 Ecken - aber 0:2 Tore. Und was für welche? Beim 0:1 (Jesper Lindström, 34.) hatte Lukas Kübler den Ball schon am Fuß, doch von dort prallte er vor die Beine des Torschützen. Der Freistoß zum 0:2 von Filip Kostic (43.) war als Schuss zu soft, als Flanke zu ungenau und trotzdem drin. Da hätte einem ob des fehlenden Spielglücks schon einmal der Kragen platzen können. Doch der sonst so impulsive Cheftrainer Christian Streich sagte nur: "Ach ja, wir haben halt ein Spiel verloren."

"Wir haben alles getan", sagte der 56-Jährige im Interview mit SWR Sport. "Aber Frankfurt war effizienter, und wir haben unsere Chancen halt nicht genutzt." In der Tat hat der SC Freiburg mal wieder eine gute Leistung gezeigt und hatte die besseren Chancen. Doch der Sport-Club scheiterte immer wieder am gut aufgelegten Eintracht-Keeper Kevin Trapp (Vincenzo Grifo, 18. & 24. / Lucas Höler, 19.) am Pfosten (Höfler, 51.) oder am letzten auf der Linie stehenden Verteidiger (wieder Grifo, 56.). "Wir hatten nicht das nötige Glück und die nötige Präzision; dann verlierste halt", meinte Streich lakonisch.

Flekken bleibt trotz seines Fehlers gelassen

Auch Torhüter Mark Flekken, der bei Kostics krummen Freistoß-Flanken-Schuss-Ding nicht wirklich gut aussah, nahm die erste Heimniederlage gelassen hin. "Wir sind immer noch der SC Freiburg", sagte der 28-Jährige. "Es war klar, dass die irgendwann kommen wird. Aber wir müssen aus dem Spiel lernen, und nächste Woche gibt's dann wieder Stoff." Der Gegner heißt dann VfL Bochum (am Samstag, ab 15:30 Uhr, live im Audiostream auf Sportschau.de).

Grifo als überraschender Gewinner

Trotz der Niederlage hat der SC Freiburg einen Gewinner: Vincenzo Grifo. Der Italiener ging in der 56. Minute im Duell mit Frankfurts Timothy Chandler im Strafraum zu Boden. Elfmeter? Schwalbe? Nichts von beidem. "Ich habe nicht gespürt, dass er mich getroffen hat. Bin aber ein bisschen weggerutscht. Im Spiel wollte ich mich sofort entschuldigen, dass es keine Schwalbe war", sagte Grifo bei DAZN, obwohl es laut Zeitlupe sogar einen Kontakt gab, den viele andere Spieler wohl dazu genutzt hätten, mit geschätzt 120 Umdrehungen pro Minute und mit schmerzverzerrtem Gesicht durch den Strafraum zu rollen. "Das möchte ich nicht. Ich möchte fair bleiben, auch, wenn es uns geholfen hätte. Aber wir wollen mit fairen Mitteln gewinnen."

Auch Streich kommentierte die Szene lakonisch: "Das war gar nichts. Das habe ich auch gleich gesehen, obwohl ich so weit weg war." Freiburg halt. Und damit: Abhaken und volle Konzentration auf Bochum.