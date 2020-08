Der Transfer hatte sich über Wochen angebahnt. Jetzt ist alles geklärt. Nationalstürmer Luca Waldschmidt vom SC Freiburg ist bei Benfica Lissabon zum Medizincheck. Läuft alles glatt, wird der Wechsel danach vollzogen.

Und wieder einer, der sich beim SC Freiburg prächtig entwickeln konnte und der jetzt den nächsten Schritt geht. Sportlich wie finanziell: Vor zwei Jahren war Luca Waldschmidt als hoffnungsvolles Talent vom abgestiegenen Hamburger SV in den Breisgau transferiert worden. Als gestandener Bundesligaspieler und sogar Nationalstürmer wechselt der 24-Jährige jetzt zu Benfica Lissabon - vorbehaltlich des Medizinchecks. Der SC Freiburg wollte auf Anfrage von SWR Sport indes noch keine Stellung beziehen.

Schon lange Spekulationen um einen Lissabon-Wechsel

Wochenlang war um den Transfer des jungen Nationalstürmers von Freiburg in die portugiesische Metropole spekuliert worden. Letztlich haben sich doch noch alle Parteien geeinigt. Und es ist für die Beteiligten eine klassische Win-Win-Win-Situation.

Der SC Freiburg, bei dem Waldschmidt noch bis 2022 unter Vertrag stand, konnte den Marktwert des Stürmers beträchtlich erhöhen. Eingekauft für geschätzte fünf Millionen Euro vom HSV, dürfte der Sportclub jetzt eine Ablösesumme im deutlichen zweistelligen Millionenbereich aus Lissabon kassieren. Laut transfermarkt.de beträgt der aktuelle Marktwert Waldschmidts 16 Millionen Euro.

Benfica wiederum bekommt einen der talentiertesten Toremacher Deutschlands, und das im besten Alter. Und der Stürmer selbst trägt künftig - für einen gut dotierten Fünfjahresvertrag - das renommierte Trikot des portugiesischen Rekordmeisters (37 Titel) und darf sich auf eine faszinierende Weltstadt und regelmäßige internationale Spiele freuen.

Christian Streich feilte am Talent Waldschmidt

Unter den Fittichen von SC-Kulttrainer Christian Streich kam Luca Waldschmidt in den vergangenen zwei Jahren prächtig voran, ließ sich auch von schweren Verletzungen nicht entmutigen, entwickelte seinen ihm eigenen Stürmer-Stil als schneller und abschlußstarker Spieler zwischen den gegnerischen Linien prima weiter. Dazu überraschte er als abgebrühter Elfmeterschütze. Schon in der ersten Saison an der Dreisam kam Waldschmidt auf 30 Bundesligaspiele und schoss dabei neun Tore. In der vergangenen Runde kamen 23 Partien und sieben Treffer dazu.

"Der Trainer hat mir immer sehr geholfen, mir Tipps gegeben, mich aber auch immer mal wieder kritisch angepackt", sagte Luca Waldschmidt einmal gegenüber SWR Sport zur Rolle von Christian Streich. Der Freiburger Coach ließ den jungen Angreifer, vor allem in der ersten Saison, immer wieder zunächst auch nur als Joker auf der Bank. Ein wertvoller Reifeprozess.

Bei seinen vorherigen Bundesliga-Stationen in Frankfurt und Hamburg war Luca Waldschmidt als junger Stürmer (noch) nicht richtig auf Touren gekommen. Freiburg als ruhiges Entwicklungs-Biotop für junge Spieler erwies sich letztlich auch für ihn als Karriere-Katalysator wie für so viele vor ihm. Weltmeister Matthias Ginter steht dafür als bestes Beispiel.

Im letzten Oktober das Debüt bei Jogi Löw

Schritt für Schritt hatte sich der junge Stürmer in Freiburg nach oben gearbeitet. Die vorläufige Krönung der Entwicklung: Am 8. Oktober 2019 gab der letztjährige Torschützenkönig der U-21-EM (7 Treffer) beim 2:2 in Dortmund gegen Argentinien auch sein Debüt bei Jogi Löw in der A-Nationalmannschaft. Der Freiburger Löw hatte sich von der reifenden Formkurve des gebürtigen Siegeners vor Ort im Schwarzwaldstadion immer wieder selbst überzeugen können, schätzt die moderne weil unkonventionelle Art des Stürmers.

Demirovic als Ersatz für Waldschmidt schon da

Luca Waldschmidt wird dem SC Freiburg fehlen. Zumindest nominell gibt es im Breisgau aber schon einen Ersatz für ihn. Vom FC St. Gallen verpflichtete Freiburg vor einigen Tagen Ermedin Demirovic. Der klassische Mittelstürmer lernte beim Hamburger SV und bei RB Leipzig das Fußball-ABC und wechselte als Profi über Spanien und Frankreich in die Schweiz. Unter dem schwäbischen Trainer Peter Zeidler reifte der 22-jährige Bosnier in St. Gallen in der letzten Saison zum gefürchteten Torjäger (13 Treffer).

Demirovic wird aber sicherlich noch etwas Zeit brauchen, um beim SC Freiburg in der Bundesliga anzukommen. Das aber war bei Luca Waldschmidt vor zwei Jahren nicht anders.