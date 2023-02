Duell mit dem VfB - Freiburgs Streich sieht Sperre gelassen

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg sieht seine Sperre beim baden-württembergischen Derby gegen den abstiegsbedrohten VfB Stuttgart (Samstag, 15:30 Uhr) gelassen.

"Die Jungs sind in keinster Weise davon abhängig, ob ich da draußen stehe oder nicht", sagte der Coach am Donnerstag: "Es ist kein Weltuntergang, wenn ich nicht an der Linie stehe." Streich, der in der Vergangenheit schon einige Spiele wegen Krankheit verpasst hat, darf gegen den VfB nach seiner Gelb-Roten Karte aus der Niederlage bei Borussia Dortmund (1:5) nicht in den Innenraum.

Streich wird von Assistent Voßler vertreten

An der Seitenlinie wird er am Samstag von seinem Assistenten Lars Voßler vertreten. Das Innenraumverbot beginnt eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff. Streich darf in dieser Zeit weder unmittelbar noch mittelbar mit der Mannschaft in Kontakt treten. Der Trainer will das Spiel nicht auf der Tribüne, sondern vor einem Bildschirm im Stadion verfolgen.

06.11.1993, 15. Spieltag: Was für eine Überraschung - der favorisierte VfB Stuttgart verlor auswärts beim Aufsteiger SC Freiburg mit 1:2. Da war nicht nicht nur VfB-Meistercoach Christoph Daum fassungslos. Oliver Freund, Maximilian Heidenreich (ET) und Uwe Wassmer besorgten die Tore. VfB-Torhüter Eike Immel konnte noch einen von Rodolfo Cardoso getretenen Foulelfmeter parieren und so die Niederlage der Schwaben in Grenzen halten. IMAGO Sportfoto Rudel Bild in Detailansicht öffnen 23.04.1994, 32. Spieltag: Wer jetzt gedacht hatte, der VfB würde im Rückspiel mit allen Mitteln versuchen, die Scharte auszuwetzen, sah sich getäuscht. Der SC Freiburg siegte auch in Stuttgart. Und das deutlich mit 4:0. Je zwei Treffer steuerten zu diesem Coup Rodolfo Cardoso und Ralf Kohl (Spitzname "Kanzler") bei. Nach 34 Spieltagen belegte der VfB den 7. Platz. Der SC rettete sich als Neuling, dank des besseren Torverhältnisses gegenüber dem 1. FC Nürnberg, noch auf Rang 15. IMAGO Sportfoto Rudel Bild in Detailansicht öffnen 28.11.2014, 13. Spieltag: Besonders gern im Dress mit dem Brustring schoss Martin Harnik Tore gegen den SC Freiburg. In seiner Zeit bei den Schwaben (01.07.2010 - 18.07.2016) traf der österreichische Nationalspieler in der Bundesliga achtmal für den VfB gegen den SCF. Im Winter 2014 zeigte er im Dreisamstadion zweimal seinen "Thor-Jubel" beim 4:1-Erfolg seines VfB. IMAGO 28.11.2014 - 13. Spieltag. Besonders gern im Dress mit dem Brustring traf Martin Harnik gegen den SC Freiburg. In seiner Zeit bei den Schwaben (01.07.2010 - 18.07.2016) traf der österreichische Nationalspieler in der Bundesliga achtmal für den VfB gegen den SCF. Im Winter 2014 zeigte er im Dreisamstadion zweimal seinen "Thor-Jubel". Bild in Detailansicht öffnen 29.10.2017, 10. Spieltag: Das war eines der brisantesten Duelle zwischen dem VfB und dem SCF. Bereits nach zwölf Minuten sah Freiburgs Caglar Söyuncü die rote Karte wegen Handspiels nach Videobeweis. Die Freiburger waren konsterniert und danach völlig von der Rolle. Es entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor - das von Freiburgs Torhüter Alexander Schwolow. Daniel Gincek, Benjamin Pavard und Simon Terodde schossen letzendlich einen deutlichen 3:0-Sieg des VfB Stuttgart heraus. IMAGO Sportfoto Rudel Bild in Detailansicht öffnen 16.03.2018, 27. Spieltag: An diesem Tag hat der VfB Stuttgart zum letzten Mal ein Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg gewonnen. Mario Gomez gelangen beide Treffer beim 2:1-Auswärtserfolg in Freiburg. Der Beweis, dass sich Geschichte wiederholt: In der Abschlusstabelle belegte der VfB, genau wie 1994 ,den siebten Platz und Freiburg wurde wieder 15.. IMAGO Sportfoto Rudel Bild in Detailansicht öffnen 22.01.2022, 20. Spieltag: Die letzte Partie gewann der SC Freiburg im neuen Stadion mit 2:0. Tatsuya Ito (ET) und Kevin Schade waren für die Treffer des Spiels verantwortlich. Spätestens nach dieser Partie darf man sich die Frage stellen, ob der SC Freiburg dem VfB Stuttgart endgültig sportlich den Rang abgelaufen hat. Von den letzten sechs Bundesliga-Spielen haben die Freiburger vier gewonnen und keines verloren. IMAGO Eibner Bild in Detailansicht öffnen Beim bislang letzten Aufeinandertreffen siegte der SC Freiburg 1:0 beim VfB Stuttgart. Vincenzo Grifo nutzte eine Unaufmerksamkeit der Schwaben in der Anfangsphase eiskalt aus und erzielte das Tor des Tages. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance Bild in Detailansicht öffnen

Streich: VfB gehört in die Bundesliga

Im ausverkauften Freiburger Stadion trifft der Tabellensechste auf den Drittletzten. "Natürlich gehört der VfB in die Bundesliga", sagte Streich über die Schwaben, die unter ihrem neuen Trainer Bruno Labbadia noch keinen Ligasieg geholt haben: "Das Spiel am Samstag wird wieder vollständig eng."