SC Freiburg in Piräus: Mitgereiste Fans freuen sich auf zweites Spiel in der Europa-League

Rund 750 Anhänger des SC Freiburg sind nach Athen gereist, um das Team von Trainer Christian Streich zu unterstützen. Es ist das erste Auswärtsspiel in der Europa-League.

Am Donnerstagabend ist der SC Freiburg in der Europa-League bei Olympiakos Piräus, nahe der griechischen Hauptstadt Athen, zu Gast. Unterstützt werden die Spieler im Karaiskakis-Stadion von rund 750 mitgereisten Fans. Die Vorfreude auf das Spiel ist groß. Die Fans rechnen mit einem lautstarken und frenetischen Fußballfest.

Fans des SC Freiburg fahren gemeinsam mit Bussen zum Stadion

Einige Ultra- und Hooligan-Gruppen von Olympiakos gelten als gewalttätig. Auch aus diesem Grund fahren die Fans des SC Freiburg zwei Stunden vor Anpfiff des Spiels gemeinsam mit organisierten Shuttlebussen zum Stadion. Das erzählte Robin Hoffman, einer der Fans, dem SWR. Treffpunkt sei an einem anderen Stadion im Großraum Athen, von wo aus die Busse abfahren. "Wir hoffen, dass die Anhänger von Piräus uns nicht vor dem Stadion abfangen", sagte Hoffman im SWR-Interview. In der Vergangenheit hatten Anhänger eines anderen deutschen Vereins so Probleme bekommen. Außerdem sei ihnen empfohlen worden, nicht allein, als SC-Fan erkennbar, in der Stadt herumzulaufen.

Fans des SC Freiburg in Athen. Das Motto lautet: "Alle in weiß durch Europa".

Fans rechnen mit frenetischer Atmosphäre

Das Karaiskakis-Stadion in der Hafenstadt Piräus, vor den Toren Athens, ist von der Größe her vergleichbar mit dem Europa-Park Stadion in Freiburg. Es fasst rund 32.000 Zuschauer.

Trainer Christian Streich engagiert an der Seitenlinie

Trainer Christian Streich erwartet keine Krawalle

Christian Streich, der Trainer des SC Freiburg, geht davon aus, dass es vor, während und nach dem Spiel keinerlei Probleme zwischen beiden Fanlagern geben wird. "Ich gehe fest davon aus, dass die Olympiakos-Fans ihre Mannschaft leidenschaftlich unterstützen, aber in keiner Weise gegen andere Leute vorgehen - genauso wenig wie ich davon ausgehe, dass unsere Fans sich als Gast hier in irgendeiner Weise nicht gut verhalten. Daher habe ich überhaupt keine Angst." Es gebe eine griechisch-deutsche Freundschaft, so Freiburgs Trainer. Er gehe "hundertprozentig davon aus, dass es eine freundschaftliche Begegnung wird, bei der wir hart und fair um den Sieg kämpfen werden".

Olympiakos Piräus steht unter Druck

Der Sport-Club hatte das erste Spiel in der Europa-League mit 2:1 gegen Qarabag in der vergangenen Woche gewonnen. Die Griechen hingegen sind mit einer Niederlage im ersten Spiel in Nantes in den Wettkampf gestartet und stehen sportlich unter Druck. Die Partie beginnt um 18:45 Uhr.