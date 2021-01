per Mail teilen

Der SC Freiburg erwartet am 17. Bundesliga-Spieltag am Mittwochabend Eintracht Frankfurt (20.30 Uhr). Und die nächsten starken Gegner warten schon auf die Breisgauer.

Freiburgs Trainer Christian Streich geht mit großem Respekt in das Heimspiel gegen die Hessen. "Ich hätte Frankfurt lieber zu einem anderen Zeitpunkt gehabt in der Saison - aber das kann man sich natürlich nicht aussuchen", sagte der 55-Jährige. "Im Moment zählen sie in der Offensive zu den Besten der Liga."

Doch der SC Freiburg muss sich nicht verstecken. "Die 23 Punkte wir uns echt verdient - mindestens", sagte Streich über die starken Leistungen seines Teams in den letzten Wochen.

Restchance auf Einsatz von Santamaria

Gegen Frankfurt kann Streich womöglich wieder auf Baptiste Santamaria setzen. Es gebe nach der verletzungsbedingten Auswechslung bei der Niederlage in München "eine Restchance, dass er auflaufen kann", sagte der Coach.

Auch Jonathan Schmid steht wohl wieder zur Verfügung. Definitiv ausfallen werden Amir Abrashi (Prellung im Unterschenkel) und der gelbgesperrte Nicolas Höfler.

Beim SC Freiburg knallt es jetzt richtig

Streich will trotz der jüngsten Pleite Schwung mit in die kommenden Begegnungen nehmen. "Wir haben Zutrauen in unsere Fähigkeiten, haben eine gute Atmosphäre", sagte Streich, der mit den Breisgauern fünf der vergangenen sechs Ligaspiele gewonnen hat.

"Jetzt kommt eine Englische Woche mit Bayern, Frankfurt und Stuttgart - dann Wolfsburg hinterher. Da knallt es jetzt richtig."