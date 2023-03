Für Spiel in Turin: Karten von Freiburger Fans werden storniert

per Mail teilen

Der SC Freiburg muss im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League beim italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin mit weniger Fans auskommen als erhofft.

Nicht alle SC-Fans mit Karten für das Europa-League-Spiel bei Juventus Turin werden am Donnerstag (21 Uhr) auch ins Turiner Stadion kommen. "Der SC bedauert die Entscheidung von Juventus Turin und den italienischen Behörden, dass die über Mitgliedschaften beim Heimverein erworbenen Karten von Freiburger Fans für das Spiel am Donnerstag storniert werden", teilte der Sport-Club auf seinen Social-Media-Kanälen am Montag mit.

Freiburger Hilfe für Sicherheitskonzept nicht angenommen

Die Freiburger sollen sich nach eigenen Angaben beim Gastgeber für andere Lösungen eingesetzt und Angebote zur Mitarbeit bei der Umsetzung eines zusätzlichen Sicherheitskonzepts gemacht haben. "Diese Angebote wurden leider nicht angenommen", hieß es weiter. Das Kontingent der Gäste beträgt 2.100 Tickets. Für die daheimgebliebenen Anhänger organisieren die Breisgauer ein Public Viewing im heimischen Europa-Park Stadion. Die Tickets sind kostenlos.