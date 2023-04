"Er zeigt Flagge gegen Fremdenhass" - Landesverdienstorden für Christian Streich

per Mail teilen

Christian Streich, Trainer des SC Freiburg, wurde der Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg überreicht. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) verlieh dem 57-Jährigen die Auszeichnung im Mannheimer Schloss.

Streich werbe für Respekt, Toleranz und demokratische Partizipation, hieß es in einer Mitteilung des Landes. "Er zeigt Flagge gegen Fremdenhass und Politikverdrossenheit und verleiht den Werten einer demokratischen und zivilen Gesellschaft Gesicht und Stimme. Nicht die Herkunft eines Menschen ist für ihn entscheidend, sondern wie er ist und was er tut. Er bezieht Stellung, wenn er es für nötig hält." Somit stehe Streich für eine weltoffene Gesellschaft, sei ein großartiger Botschafter für den Fußball und zugleich ein Sympathieträger für das Land und seine südbadische Heimat.



Neben Streich erhielten am Samstag weitere 22 Personen aus den Bereichen Politik, Kultur, Wissenschaft, Sport und Gesellschaft das stilisierte Kreuz mit dem Landeswappen. Dazu gehörten u.a. die Schauspielerin Natalie Wörner oder die Kornwestheimerin Natja Stockhause. Vor 20 Jahren hatte Stockhause den Verein 46PLUS Down-Syndrom Stuttgart mitbegründet. Dieser setzt sich für die Interessen von Menschen mit Down-Syndrom und deren Eltern und Angehörige ein. Als Leichtathletin und erfahrene Übungsleiterin setzt sie sich insbesondere für aktive und selbstbestimmte Teilhabe im Sport ein.