Zweimal schon hat der SC Freiburg in dieser Saison gegen Union Berlin gespielt. Zweimal hat Freiburg verloren. Nicht schon wieder, könnte man jetzt also denken. Von wegen!

Christian Streich: "Warum sollten wir Angst haben?"

Das Wichtigste mal vorweg. Ein Freiburger Angstgegner ist Union Berlin nicht. "Warum sollten wir Angst haben?", fragt Freiburgs Trainer Christian Streich. Und liefert die Begründung für seine Verwunderung gleich mit: "Wir sind in der Tabelle immer noch vor denen, und die sind richtig gut. Also sind wir ja auch gut". Diesem Argument kann man nicht widersprechen. Denn Freiburg hat als Tabellenneunter drei Punkte mehr als Union auf Platz 10. Streich ist beeindruckt vom Gegner, klar, denn der Aufsteiger beeindruckt. "Angst haben wir nicht!"

0:2 und 1:3 beim Pokalaus

Im Hinspiel in Berlin verloren die Freiburger beim Aufsteiger mit 0:2. Ein Nachmittag zum Vergessen: schon nach 56 Sekunden hatte Marius Bülter Union mit 1:0 in Führung gebracht. Nach gut 20 Minuten musste Freiburgs Torwart Alexander Schwolow vom Platz. Er hatte sich beim Abstoß einen Muskelfaseriss zugezogen und fiel für den Rest der Hinrunde aus.

Als das Zweitrundenspiel im Pokal anstand, empfing Freiburg als Tabellendritter den Aufsteiger. Und verlor auch dieses Duell, 1:3. Dem Favoriten Freiburg fehlte der unbedingte Wille, Union war cleverer und zog ins Achtelfinale ein.

Trauma oder Ansporn?

Christian Streich weiß, dass seine Mannschaft aktuell ein paar Probleme mit sich herum schleppt. "Sagen sie mir einen Verein, bei dem in dieser Saison alles perfekt lief. Selbst Leipzig und Dortmund haben mal Schwächephasen… und wir halt auch." Zwei der drei Heimspiele im Jahr 2020 hat Freiburg verloren. Gegen Paderborn und Düsseldorf, Teams der Marke Union. Dazu kommen die inzwischen vier Spiele mit vielen Torschüssen – und chancen, aber ohne Torerfolg. "Es ist ja auch möglich, dass man mal wieder eine frühe Torchance nutzt.." sinniert Streich, weil er weiß, dass seine Mannschaft es kann.

Ignoriert werden die Fakten von ihm nicht. Aber für Panik sorgen sie in Freiburg eben auch nicht. Positiv rangehen. Vorangehen. Und keinen unnötigen Druck aufbauen. "Natürlich wollen die Jungs, denn keiner will ein drittes Mal gegen eine Mannschaft verlieren." Christian Streich sagt dies mit festem Blick und fester Überzeugung. Wenn die Freiburger Mannschaft nur halb so offensiv und selbstbewusst gegen Union auftritt wie ihr Trainer schon jetzt, dann muss man sich gegen Union wirklich keiner mehr Sorgen machen! War da was?