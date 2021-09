"Wie im fremden Bett schlafen": Freiburg-Fans vor dem Umzug ins neue Stadion

Eine Ära endet. Eine Neue soll beginnen. So blicken Fans des SC Freiburg auf den Umzug ins neue Europa-Park Stadion.

Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit ist das neue Europa-Park Stadion des SC Freiburg bezugsfertig für die Fans. Einer von ihnen ist Uwe Stasch. Der Vorstand der Fangmeinschaft Freiburg durfte schon vorab den Blick von der Südkurve testen, auf frischmontierten Klappsitzen probesitzen und den VIP-Bereich erkunden. "Es gefällt mir", lautet sein erster Eindruck.

Fans gestalteten mit

Allerdings gibt Stasch ehrlich zu: "Am Dreisamstadion hängt unser Herz.". Am Sonntag, beim 3:0 Sieg gegen den FC Augsburg, verabschiedeten sich die Fans vom traditionsreichen Stadion. Jetzt geht der Blick aber nach vorne: "Im neuen Stadion werden wir eine neue Geschichte schreiben."

Diese Geschichte hat eigentlich schon 2014 begonnen. Zahlreiche Fans warben damals für den Stadionneubau, dem 2015 per Bürgerentscheid zugestimmt wurde. Danach ging es in die Planung. "Wir Fans wurden von Anfang an in den Planungsprozess mit eingebunden. Uns war es beispielsweise wichtig, dass es genug Stehplätze gibt.“ Die Forderung wurde erfüllt, mit 12.400 Stehplätzen bietet der Neubau über 2.000 mehr "Steher" als im Dreisamstadion an. Eine weitere Neuerung sind Sitzplätze über dem Stehblock. "Das freut viele ältere Fans. So können sie auch im Fanblock sein. Diese Symbiose ist gut gelungen", sagt Stasch.

"Das Thema Gästefans war uns auch wichtig. Wir im Badischen sind als gastfreundlich bekannt und haben uns für die schlechten Gästeplätze im alten Stadion geschämt“, gibt Stasch zu. Eine bessere Sicht sollen die Gäste im Europa-Park Stadion zwar haben, sich aber nicht zu sehr wohlfühlen: "Die Gegner sollen Angst haben, wenn sie nach Freiburg kommen.“

" Noch haben wir uns nicht eingerichtet. Noch ist es nicht das Zuhause. Aber das kommt mit der Zeit."

Dem ersten Gegner "Angst einjagen" können die Fans am 7. Oktober bei einem Testspiel gegen den FC St. Pauli. "Es wird sich so anfühlen, wie im Hotel in einem fremden Bett zu schlafen. Da muss man sich erstmal einruckeln“, vermutet Uwe Stasch. "Am Anfang wird es wie ein Auswärtsspiel sein." Das erste Bundesliga-"Auswärtsspiel" daheim findet dann am 16. Oktober gegen Leipzig statt.

Die Vorfreude darauf ist riesig. Getrübt wird sie nur durch zu wenig Räumlichkeiten für die Fans. "Am Dreisamstadion gab es das Fanhaus. Einen solchen Ort zum Zusammenkommen wird es im neuen Stadion nicht geben“, bemängelt Uwe Stasch.

Vieles muss sich finden - auch der Name

Verwirrung gibt es unter einigen Freiburgern noch um den Namen der neuen Arena. Schon das alte Stadion wurde in seinen 67 Jahren von wechselnden Sponsoren immer wieder umgetauft. "Ich habe immer Dreisamstadion gesagt und mich mit anderen Namen schwergetan. Aber es ist das gute Recht des Sponsors, dass er seinen Namen draußen hinschreiben darf." Deshalb leuchtet an der Fassade des neuen Baus der Schriftzug "Europa-Park Stadion". Viele Fans haben eine Alternative zum Sponsorennamen gesucht - und gefunden. "Die Dreisam fließt dort nicht, da liegt der Mooswald als Namensgeber näher. Ob sich der Name Mooswaldstadion durchsetzt, wird sich zeigen“, sagt Stasch.

Achtung, zerbrechlich!

Wer schon einmal Umzugskartons geschleppt hat, der weiß: Es ist nicht selbstverständlich, dass alles heil im neuen Heim ankommt. Die Freiburger wollen ein kostbares Gut ins neue Stadion umziehen. "Ich hoffe, dass wir den Geist und die besondere Atmopshäre, die wir aus Freiburg kennen, mitnehmen können", sagt Uwe Stasch. Die 34.700 Umzugshelfer, die im neuen Stadion Platz finden, werden es versuchen.