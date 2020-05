Anders als Fußball-Bundesligist RB Leipzig plant der Ligarivale SC Freiburg derzeit keine zeitnahe Rückkehr ins Mannschaftstraining.

"Die aktuelle Verfügungslage in Baden-Württemberg lässt aktuell keine Änderung an unserem bisherigen Trainingsbetrieb zu", teilte ein Sprecher des Clubs am Freitag auf Nachfrage mit. Die Breisgauer trainieren wegen der Coronavirus- Pandemie wie der Rest der Liga unter strengen Auflagen in Kleingruppen und ohne Zweikämpfe.

Wie die Vereine mit der Corona-Pandemie umgehen

Die Leipziger wollen Anfang nächster Woche ins Mannschaftstraining zurückkehren. Am Freitag und am Montag unterziehen sich die RB-Spieler einem Corona-Test, der in einem Berliner Labor untersucht wird. "Der Plan ist, am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining einzusteigen, insofern alle Tests negativ sind", sagte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff am Freitag.