Freiburgs Trainer Julian Schuster will von Frank Schmidt "maximal lernen"

Mit dem SC Freiburg trifft Profitrainer-Neuling Schuster am Samstag auf den 1. FC Heidenheim und dessen Rekordcoach Schmidt. Schuster hofft auf Punkte - und Tipps vom Kollegen.

Als Profitrainer-Neuling in der Bundesliga will Julian Schuster vom SC Freiburg auch vom Fachwissen erfahrenerer Kollegen profitieren - besonders gilt das offenbar für Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim.

Er werde beim Baden-Württemberg-Duell am Samstag (ab 15:30 Uhr im Liveticker und Audiostream auf sportschau.de) in Heidenheim die Augen und Ohren offen halten und "maximal von ihm" lernen, sagte der 39-jährige Schuster in Richtung des elf Jahre älteren Schmidt.

Julian Schuster mit großer Wertschätzung für Schmidt

"Ich werde ihm mit Sicherheit einige Fragen stellen, wo er dann idealerweise vielleicht auch so freundlich ist und mir ein paar Tipps mit auf den Weg gibt", sagte Schuster und beschrieb seine Wertschätzung für Schmidt.

Der frühere Freiburger Mittelfeldspieler ist erst seit 1. Juli Chefcoach der Badener und Nachfolger von Kulttrainer Christian Streich. Schmidt betreut den württembergischen FCH schon seit 2007 und ist damit der Rekordhalter unter den Profitrainern in Deutschland.

SC Freiburg muss auf Quartett verzichten

Der Tabellensechste Freiburg hat wie Heidenheim sechs Punkte aus den ersten drei Saisonspielen geholt und hofft nun auf die ersten Auswärtszähler. Fehlen werden dem Sport-Club neben Mittelfeldspieler Merlin Röhl (Syndesmoseriss im Sprunggelenk) auch weiterhin der Verteidiger Manuel Gulde sowie die Angreifer Maximilian Philipp und Michael Gregoritsch. Alle drei sind noch im Aufbautraining.