Nach Schwangerschaft: Merk kehrt als Trainerin beim SC Freiburg zurück

Theresa Merk wird nach ihrer Schwangerschaft und Elternzeit die Tätigkeit als Trainerin der Fußballerinnen des SC Freiburg im neuen Jahr wieder aufnehmen.

Wie der Sport-Club am Freitag mitteilte, kehrt die 35-Jährige nach der Geburt ihres ersten Kindes aus der Elternzeit zurück. Ihre junge Familie und Tochter seien "wohlauf", hieß es. Merk hatte vor Saisonbeginn an Interimstrainer Nico Schneck übergeben. Konkret wird Merk zum Trainingsauftakt am 6. Januar 2025 übernehmen, Schneck rückt in die Position des Co-Trainers.

Posting des SC Freiburg zur Rückkehr von Theresa Merk | @sc_freiburg_frauen

Theresa Merk: konnte Entwicklung beim SC Freiburg nah verfolgen

"Die vergangenen Monate waren eine spannende Zeit und stellten mich vor neue, bislang unbekannte, aber gleichwohl schöne Herausforderungen", sagte Merk: "Ich war mit Nico und dem gesamten Trainerteam regelmäßig in engem Austausch, konnte die positive Entwicklung daher nah verfolgen, auch wenn ich nicht mit auf dem Platz stand. Jetzt freue ich mich aber wieder, gemeinsam mit allen Beteiligten weiter aktiv an dieser Entwicklung mitarbeiten zu können."

In der Tabelle der Frauen-Bundesliga belegt der SC den sechsten Platz. Vor der Winterpause bestreiten die Freiburgerinnen noch zwei Auswärtsspiele (08.12. bei Werder Bremen, 15.12. in Leverkusen). Nach der Pause geht es Anfang Februar weiter, dann wartet direkt das Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim.