SC Freiburg mit Testspiel-Doppelpack - Atubolu fällt vorerst aus

Der SC Freiburg hat zwei Testspiele gegen Racing Straßburg absolviert. Auf Torhüter Noah Atubolu müssen die Breisgauer vorerst verzichten.

Im ersten Spiel brachte Guela Doue die Franzosen in Führung (18. Minute), Emanuel Emegha legte nach (23.). Vincenzo Grifo brachte den Sport-Club per Elfmeter wieder heran (38.). Nach dem Wechsel glich Junior Adamu zum 2:2-Endstand aus (66.).

In der zweiten Partie gegen Straßburg ging Freiburg durch Florent Muslija in Führung, doch Pape Daouda Diong konnte schon kurze Zeit später ausgleichen (14.), eher Lucas Höler die Breisgauer erneut in Führung brachte (30.). Diese Führung konnte Philipp Lienhart noch weiter ausbauen (56.). In der Schlussphase konnte Aboubacar Ali Abdallah noch einmal verkürzen (78.), letztlich freuten sich die Freiburger jedoch über einen 3:2-Sieg und einen gelungenen Abschluss des Testspiel-Marathons.

Atubolu fällt vorerst aus

Im Tor stand im ersten Spiel Florian Müller, im zweiten dann Neuzugang Jannik Huth. Das Duo ersetzte Stammkeeper Noah Atubolu. Der 22-Jährige musste sich einer Operation am Blinddarm unterziehen, wie der Bundesligist am Donnerstag mitgeteilt hatte. Genaue Angaben zur möglichen Ausfallzeit wurden nicht gemacht.

Vor der zurückliegenden Saison wurde Atubolu zum Stammkeeper ernannt und absolvierte alle 34 Liga-Spiele über die volle Distanz. Auch in der Europa League und im DFB-Pokal kam er zum Einsatz.