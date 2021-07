Der Aufstieg des SC Freiburg II in die 3. Liga war geschichtsträchtig. Zum ersten Mal sind zwei Mannschaften des SC im Profifußball vertreten. Trainer Thomas Stamm sieht das als Chance und Herausforderung.

So lief die vergangene Saison

Die Saison in der Regionalliga Südwest war nahezu perfekt: 28 Siege, neun Unentschieden, fünf Niederlagen. Mit fünf Punkten Abstand auf den SV Elversberg gewannen die Freiburger die Meisterschaft. Die Tabellenspitze übernahmen sie bereits nach der dritten Partie und gaben sie nur für wenige Tage her: als sie am neunten Spieltag gegen die TSG Balingen verloren. Zu stoppen war die U23 nur von Corona. Die Regionalliga pausierte von Oktober an. Über einen Restart gab es kontroverse Diskussionen. Einige Regionalligisten, darunter der TSV Schott Mainz und Astoria Walldorf, wollten ihn verhindern. Das Landgericht Mannheim hat deren Klage abgewiesen. Im Dezember ging die Saison also weiter. Es folgte der einzige kleine Durchhänger des Teams mit zwei Niederlagen am Stück gegen Bayern Alzenau und den SSV Ulm. Von den übrigen 29 Spielen verloren die Freiburger nur noch zwei. Ein 1:1 in Elversberg am vorletzten Spieltag machte den Aufstieg in die 3. Liga perfekt. Mit dem 2:0 zum Abschluss gegen Koblenz verabschiedeten sie ihren Trainer Christian Preußer, der inzwischen Zweitligist Fortuna Düsseldorf betreut.

Wer kommt, wer geht?

Der bekannteste Neuzugang ist Vincent Vermeij. Der Stürmer kam vom Liga-Konkurrenten MSV Duisburg nach Freiburg. In 56 Drittligaspielen traf er für den MSV 22-mal, zwölf Tore legte er vor. Der 26-Jährige wurde in der Jugend von Ajax Amsterdam ausgebildet und hat später für De Graafschap Doetinchem und Heracles Almelo in der Eredivisie gespielt, der höchsten niederländischen Klasse.

Vincent Vermeij geht künftig für den SC Freiburg II auf Torejagd. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Er soll eine der erfahrenen Stützen des Teams sein und gemeinsam mit Kapitän Johannes Flum und Sandrino Braun-Schumacher die jungen Spieler führen. "Sie bringen einen riesigen Erfahrungsschatz mit und gehen als Vorbild auf und neben dem Platz vorneweg. Diese Rolle haben Johannes und Sandrino auch letztes Jahr schon sehr gut ausgefüllt und das werden sie zusammen mit Neuzugang Vincent auch in Zukunft tun“, sagt Trainer Thomas Stamm.

Außerdem verstärkt mit Yannick Engelhardt ein aktueller U-20-Nationalspieler den Kader. Der defensive Mittelfeldspieler kommt vom SV Werder Bremen II. In der abgebrochenen Spielzeit 2020/2021 hat er elf Partien in der Regionalliga Nord absolviert. Ebenfalls aus dem Norden wechselte Torhüter Sebastian Mellack in den Breisgau. Der 20-Jährige stammt aus der Jugend des VfL Wolfsburg und hat für die zweite Mannschaft in der zurückliegenden Saison vier Spiele gemacht.

Neu im Kader sind außerdem: Innenverteidiger Jordy Makengo (19, AJ Auxerre Jugend) und die Mittelfeldspieler Raphael Assibey-Mensah (21, TSV Schott Mainz) und Daniels Ontuzans (21, FC Bayern II).

Verlassen hat die Mannschaft Stürmer Marvin Pieringer, der an Schalke 04 verliehen wurde. In 60 Spielen für die zweite Mannschaft erzielte er 21 Tore und bereitete sechs Treffer vor. Zuletzt war der 1,91 Meter große Angreifer an die Würzburger Kickers ausgeliehen. Ein weiterer Leistungsträger, der nicht mehr zur Verfügung steht, ist Konrad Faber. Der Außenbahnspieler wechselte zum Zweitligisten SSV Jahn Regensburg. Auch Felix Bacher (WSG Tirol), David Nieland, Lars Gindorf, Torwart Bennet Schmidt, Junior Eyamba, Johannes Manske und Felix Roth sind nicht mehr dabei.

Einige Spieler, die sich in der zweiten Mannschaft entwickelt haben, gehören jetzt zum Bundesliga-Kader: Noah Atubolu, Nishan Burkart, Kimberly Ezekwem, Kevin Schade, Kiliann Sildillia und Noah Weißhaupt. „Es wird sich zeigen, wie sich die Jungs oben durchsetzen können. Ich wünsche ihnen natürlich Einsatzzeiten bei den Profis. Wenn sie die aber nicht bekommen, sind sie bei uns immer herzlich willkommen und verstärken unsere Mannschaft nochmal klar“, sagt Stamm.

Der Trainer

Thomas Stamm hat die Mannschaft zum Start der neuen Saison übernommen. Zuvor hatte er die U19 des SC Freiburg betreut und mit ihr den DFB-Pokal gewonnen. Über seine neue Aufgabe sagt Stamm: „Es war ein einfaches Ankommen für mich, weil ich den Großteil der Mannschaft schon kenne und einige, die aus der U19 hochgekommen sind, selbst schon trainiert habe."

Thomas Stamm ist der neue Trainer des SC Freiburg II. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Stamm ist Schweizer mit deutschen Wurzeln, seine Mutter ist Münchnerin. Der 38-Jährige kommt aus Schleitheim im Nordwesten des Kantons Schaffhausen. Er spielte für den FC Schaffhausen und den FC Winterthur in der zweithöchsten Schweizer Liga. Später arbeitete er in beiden Vereinen als Jugendtrainer und Nachwuchskoordinator, außerdem als Co-Trainer der Schweizer U15-Nationalmannschaft. 2015 hat ihn der SC Freiburg als Trainer der A-Junioren geholt.

Erwartungen an die Saison

Stamm will die 3. Liga als Plattform nutzen, um die jungen Spieler weiterzuentwickeln und an die erste Mannschaft heranzuführen. Ihm ist bewusst, dass es eine schwere Saison werden kann. „Wir sehen es aber als Chance und Herausforderung. Mitte, Ende der Vorrunde wird sich herauskristallisieren, wo wir stehen. Ich erwarte nicht, dass wir ganz vorne mitspielen.“ Wichtig sei, eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern zu finden, ähnlich wie in der vergangenen Saison. Das Team freut sich auf die 3. Liga und besonders darauf, dass es die Heimspiele im Dreisamstadion austrägt.

„Dass wir unsere Heimspiele mit dem Dreisamstadion in einem Stadion austragen dürfen, das so viel Tradition hat, macht es für uns natürlich noch schöner. Wenn es gut läuft, wird die Mannschaft von den Fans getragen und wenn es weniger gut läuft, hier in Freiburg extrem unterstützt", sagt Stamm.