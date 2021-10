Teamcheck SC Freiburg: Jetzt bloß kein Größenwahn

Der SC Freiburg ist in dieser Saison bisher eine der großen Überraschungen. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich ist nach sieben Spielen das letzte ungeschlagene Team der Bundesliga. SWR Sport nimmt den Saisonstart der Breisgauer genauer unter die Lupe.

Der Saisonstart

Alles andere als der Erhalt der Klasse gilt beim SC Freiburg als gefühlter Größenwahn - vor der Saison. Läuft die Spielzeit dann mal, müssen sich die Freiburger immer wieder dasselbe anhören: Wollt ihr nicht doch vielleicht in den europäischen Wettbewerb? In dieser Saison ist die Mannschaft noch näher dran als sonst. Sie ist aktuell Tabellenvierter, damit auf einem Platz, mit dem man sich für die Champions League qualifiziert. Der Sport-Club steht derzeit nur ein Pünktchen schlechter da als Tabellenführer Bayern München. Die Breisgauer sind die einzige Mannschaft der Liga, die noch kein Spiel verloren hat.

Natürlich will in Freiburg niemand, dass man den aktuellen Zustand dort für den Normalfall hält. Am wenigsten Christian Streich. Der Coach ist die Seele einer Mannschaft, in der sich alle für ihren Trainer zerreißen. Auch, weil er sich in der Coaching-Zone für sein Team zerreißt. Und weil er seine Spieler darüber hinaus vor überzogenen Erwartungen schützt.

Aber dennoch: Der vierte Platz kommt nicht davon, dass man sich bislang nur mit Fallobst beschäftigen musste. Immerhin wurde Borussia Dortmund mit 2:1 nach Hause geschickt. Und: Die Mannschaft holte Punkte auch auswärts - die Siege bei der Hertha (2:1) und in Stuttgart (3:2) waren nicht unbedingt zu erwarten.

Was läuft schon gut ?

Was der SC bislang an Effizienz zeigt, ist schon famos. Insgesamt setzte es gerade mal fünf Gegentore. Das heißt, Freiburg hat zusammen mit Mainz die derzeit beste Defensive. Interessant auch der Blick auf die erzielten Tore: Mit gerade mal elf Treffern auf Platz vier zu stehen, das ist mehr als beachtlich. Gleich sieben Mannschaften sind da besser als die Freiburger. Es kommt eben nicht nur auf die Zahl der Tore an, sondern vor allem darauf, wie viele Punkte man damit holt. "Die Defensive gewinnt die Meisterschaft" ist zwar ein mittlerweile sehr abgenutzter Sinnspruch, der beim Sport-Club so nicht gelten kann - aber man kann ihn auf die Freiburger Perspektive hin modifizieren: Die Defensive sorgt für den Klassenerhalt.

Und dann gibt es ja noch Nils Petersen: Der Stürmer hat die große Gabe, sich in aller Demut und Offenheit, ohne Allüren, auf die Bank zu setzen. Und wenn keiner ein Tor schießt - dann kommt Petersen als Joker und erzielt Treffer, die direkt zu Punkten führen. Zuletzt in der Big City beim Big-City-Club Hertha BSC: Petersen kam, schoss per Fallrückzieher das 2:1-Siegtor und sicherte seiner Mannschaft so drei Punkte.

Was muss noch besser werden?

Damit zu einem weiteren abgenutzten Sinnspruch: "Geld schießt Tore". Und mit elf Toren ist der Sport-Club da bisher nicht sonderlich erfolgreich. Kann also sein, dass genau das fehlt beim SC Freiburg: Das Geld für noch mehr Treffer. Da aber mittlerweile auch alle anderen in der Branche wissen, dass das Geld die Tore schießt, die Defensive diese Tore aber verhindert, haben die Freiburger das eindeutig klügere Mittel gewählt. Denn selbst Erling Haaland, die Dortmunder Sturmgewalt, wurde von dieser Abwehr kaltgestellt – und er verdient in Dortmund außerordentlich viel Geld. Fun Fact am Rande: Beim 2:1 für Freiburg schossen die Dortmunder überhaupt kein Tor - der Freiburger Yannick Keitel erledigte das für sie per Eigentor.

Wie präsentieren sich die Neuen?

Das kann man im Grunde auf zwei Namen verkürzen: Nico Schlotterbeck, der von Union Berlin zurückkam, und Maximilian Eggestein, den man aus Bremen holte, sind beide wichtige Neue. Der in der vergangenen Saison verliehene Schlotterbeck wurde achtmal eingesetzt, im Pokal und in der Liga. Eggestein hat sich zum veritablen und wertvollen Ergänzungsspieler entwickelt. Nico Schlotterbeck hat es gar bis in die Nationalmannschaft geschafft, ist derzeit der beständigste Spieler im Freiburger Team. Und auch Eggestein kann mit seinen Einsätzen bisher zufrieden sein.

Dazu hat man mit Noah Weißhaupt und Kevin Schade zwei Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in den Kader geholt - und beide hatten bei den Profis bereits vielversprechende Einsätze. Weißhaupt bereitete im Spiel gegen Köln mit seiner Flanke sogar den 1:1 Ausgleich vor. Für beide geht es jetzt in das neue Stadion, in dem man mit Traumtoren von Vincenzo Grifo im Testspiel gegen St. Pauli einen sehr gelungenen Einstand gefeiert hat.

Und so, wie es an der neuen Spielstätte begonnen hat, kann es für die Freiburger durchaus weitergehen. Sie müssen nur aufpassen, dass sie sich von außen keinen Größenwahn aufschwätzen lassen. Aber auch das wird Christian Streich zu verhindern wissen.