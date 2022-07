SC Freiburg: Gregoritsch kommt, Demirovic geht

Der SC Freiburg hat Michael Gregoritsch vom FC Augsburg verpflichtet. Ermedin Demirovic wechselt zu den Fuggerstädtern.

Gregoritsch absolvierte am Freitagvormittag die sportärztliche Untersuchung in Augsburg und ist am Mittag im Trainingslager in Schruns angekommen, wie der Klub bestätigte. "Michael hat sich im vergangenen Jahr nochmals richtig entwickelt. Zu seinen immer schon vorhandenen Qualitäten wie Spielwitz und Abschlussstärke konnte er in Sachen Frustrationstoleranz und Persönlichkeit nochmals einen deutlichen Schritt machen", sagte SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach. Über Vertragsinhalte wurde Stillschweigen vereinbart. Der Bosnier Demirovic (24) erhält in Augsburg einen Vertrag bis 2026, wie der FC Augsburg mitteilte.

Gregoritsch für Augsburg wichtig

Gregoritsch erzielte in der vergangenen Bundesliga-Saison neun Treffer, sieben davon in der Rückrunde. Er war Augsburgs treffsicherster Spieler und hatte großen Anteil, dass die Fuggerstädter die Klasse hielten. Demirovic unterdessen war beim SC Freiburg Ergänzungsspieler. In 31 Bundesliga-Spielen traf er zwei Mal und legte drei Tore vor. "Demi ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, für sich eine neue Herausforderung suchen zu können. Mit der jetzt erarbeiteten Konstellation glauben wir eine für alle Seiten gute Lösung gefunden zu haben", sagte SC-Vorstand Jochen Saier.

Ermedin Demirovic spielt in der kommenden Saison für den FC Augsburg. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

SC Freiburg mit viertem Neuzugang

Der Österreicher ist nach Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Daniel-Kofi Kyereh (FC St. Pauli) und Ritsu Doan (PSV Eindhoven) der vierte externe Neuzugang der Breisgauer. Sein Vertrag beim FCA wäre am 30. Juni 2023 ausgelaufen. Der Kontrakt von Demirovic soll in Freiburg noch bis Ende Juni 2024 laufen.