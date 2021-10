Das sagen Christian Streich und Bo Svensson zur Kimmich-Debatte

per Mail teilen

Nationalspieler Joshua Kimmich vom FC Bayern München räumte nach dem 4:0 gegen die TSG Hoffenheim ein, bislang keine Impfung gegen Corona zu haben und nannte seine Beweggründe dafür. Das sorgt für heftige Debatten - auch Freiburgs Trainer Christian Streich und Mainz-Coach Bo Svensson äußerten sich.

"Jeder Mensch in unserem Land ist frei", sagte Streich nach dem 2:0-Sieg seiner Mannschaft beim VfL Wolfsburg: "Ich wünsche mir, dass sich so viele Menschen wie möglich impfen lassen, weil ich weiß, was es für Auswirkungen haben kann, wenn man sich nicht impft."

Streich: "Jeder ist frei"

Auf die Frage, ob er es aufgrund von dessen Bekanntheit und Vorbildfunktion problematisch sehe, dass sich Kimmich bislang nicht gegen das Virus hat impfen lassen, ergänzte Streich: "Die Gefahr, dass man dann einen schweren Verlauf hat, wenn man Covid-19 kriegt, ist ums Vier-, Fünffache höher. Und deshalb würde ich mir natürlich wünschen, dass die Menschen, die in der Öffentlichkeit sind, sich darüber bewusst sind. Aber: Jeder ist frei und das ist grundsätzlich gut so. Und deshalb hat man diese Meinung zu respektieren."

Svensson: "Es gehört mehr zu ihrem Leben als nur die Arbeit"

Der Mainzer Trainer Svensson schlug im "ZDF Sportstudio" in die gleiche Kerbe. "Jeder hat das Recht, das selbst zu entscheiden. Und selbst wenn wir als Verein eine Impfung empfehlen: Es sind Menschen, und es gehört mehr zu ihrem Leben als nur die Arbeit", so der Däne.

Er selbst wisse, wer in seiner Mannschaft geimpft ist, sagte Svensson weiter. Er habe aber nicht auf Profis eingewirkt, die nicht geimpft seien. Am Anfang der Saison sei das aber ein großes Thema auch bei Mainz 05 wegen vieler Corona-Fälle gewesen, bestätigte der Coach. Die Fußballer widerspiegelten die Gesellschaft, "da sind auch Zweifel erlaubt, was das Richtige ist". Man müsse nicht Kimmichs Meinung teilen, "aber ich finde es mutig und richtig, dass sich Fußballspieler trauen, ihre Meinung zu sagen".

Bayern-Profi Kimmich hatte nach dem Spiel gegen Hoffenheim eingeräumt, dass er sich bislang nicht gegen Corona impfen ließ. "Das stimmt", sagte der gebürtige Rottweiler bei "Sky". Er habe "persönlich noch ein paar Bedenken, gerade, was fehlende Langzeitstudien angeht". Zuvor hatte die "Bild" berichtet, dass Kimmich nicht gegen Covid-19 geimpft sei. Trotzdem sei er sich seiner "Verantwortung bewusst" und halte sich an die Hygienemaßnahmen, sagte Kimmich nun dazu.