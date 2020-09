Am Samstag (15.30 Uhr) spielt der SC Freiburg bei Hertha BSC. Dann stehen sich Christian Streich und Jürgen Klinsmann zum ersten Mal als Trainer gegenüber.

Als Spieler haben sie sich damals knapp verpasst. Jürgen Klinsmann stürmte als Jung-Profi bis 1984 für die Stuttgarter Kickers, wechselte dann von den "Blauen" zu den "Roten", zum Stadtrivalen VfB. Der kampfstarke Mittelfeld-Mann Christian Streich wiederum kam ein Jahr später, 1985, vom Freiburger FC zu den Kickers und blieb zwei Jahre auf Degerlochs Höhen, um dann wieder nach Freiburg, diesmal zum SC, zurückzukehren.

Streich kennt Klinsmann nicht persönlich

"Ich habe ihm viele, viele Jahre immer wieder im Fernsehen zugeschaut als er noch Spieler war, auch ein paar Mal in Stuttgart im Stadion als ich bei den Kickers war, später bei den Weltmeisterschaften", so Christian Streich am Donnerstag zur Personalie Klinsmann gegenüber SWR Sport. "Persönlich aber kennen wir uns nicht", sagte Streich, der in ihm "eine spannende Persönlichkeit im deutschen Fußball der letzten Jahrzehnte, sowohl als Spieler wie auch als Trainer" sieht.

Im Olympiastadion das erste Duell

Am Samstag werden sie sich an der Linie kennenlernen, dann stehen sich die beiden Ex-Blauen Streich und Klinsmann zum ersten Mal als Trainer in der Bundesliga gegenüber. Badener gegen Schwabe, Christian Streich (54) als mit Abstand dienstältester Coach der Liga (knapp acht Jahre) des SC Freiburg und Jürgen Klinsmann (55) als neuer Trainer, vorerst bis Saisonende, von Hertha BSC. Er ist der Trainer mit der aktuell kürzesten Dienstzeit. Vor dem Anpfiff werden sie sich im Olympiastadion herzlich die Hände schütteln und sicherlich auch das eine oder andere freundliche Wort wechseln, einfach mal, so Streich, "guten Tag sagen". Generell sagt Freiburgs Coach: "Wenn man ehrlich ist, kennen sich die wenigsten Bundesligatrainer richtig gut untereinander". Man stehe sich eben ein paar Stunden im Wettkampf gegenüber. Und fertig.

Freiburg vor Bayern ist "im Jahrhundertbuch"

Wie auch immer, Christian Streich gegen Jürgen Klinsmann - das ist das Duell zweier absoluter Trainer-Attraktionen an der Seitenlinie, zweier Emotionsbolzen, zweier faszinierender Protagonisten im Bundesligageschäft. Keine Frage, es wird lebhaft zugehen in den Coaching-Zonen am Samstag im altehrwürdigen Olympiastadion, keine Frage. Während sich Klinsmann, bisherige Bilanz eine Niederlage und ein Unentschieden, in Berlin als Erfolgstrainer erst noch bewähren muss, spielt Christian Streich mit dem SC Freiburg eine grandiose Saison.

Platz fünf nach dem 14. Spieltag, zwei Ränge sogar vor den großen Bayern aus München: "Das ist eine Meldung im Jahrhundertbuch", witzelte Streich am letzten Wochenende nach dem 1:0 gegen Augsburg über die erstaunliche Momentaufnahme. Auch gegen die "Klinsmänner" will Freiburg punkten und sich nicht fürchten: "Wir fürchten die wenigsten, auch wenn wir die individuelle Qualität der Berliner kennen, sie haben im Moment eben eine schwierige Phase".

Klinsmann: "Brauchen dringend einen Dreier"

Während Streichs Freiburger also mit breiter Brust in der Hauptstadt einlaufen, weiß Klinsmann, was die Stunde für seine absturzbedrohten Herthaner geschlagen hat: "Wir brauchen dringend einen Dreier", so der frühere Stuttgarter Anfang der Woche in einem Facebook-Chat mit den Fans, "die Mannschaft wird sich zerreißen". Aber wie sagte doch Christian Streich nach der Installierung von Jürgen Klinsmann als neuer Hertha-Trainer? Er wünsche dem Trainerteam "alles Gute, aber sie sollen natürlich nicht jedes Spiel gewinnen, sie sind schließlich ein Konkurrent von uns". Am Samstag können Streich und seine Jungs selbst dafür sorgen, dass Klinsmann keine Siegesserie startet.