Der SC Freiburg II bleibt zum elften Mal in Folge ungeschlagen. Das Topspiel der 3. Liga beim VfL Osnabrück endete Unentschieden.

Beim 1:1 (1:1) an der Bremer Brücke brachte Vincent Vermeij (18. Minute) den SC Freiburg II in Führung, ehe Noel Niemann (28.) für die Gastgeber ausglich. Freiburg, Tabellenzweiter der 3. Liga, hat nun seit elf Spielen nicht mehr verloren. Die Serie von sieben Siegen in Folge konnte die Mannschaft aus dem Breisgau aber nicht fortführen. Osnabrück ist seit fünf Partien ungeschlagen und hegt als Fünfter weiter Aufstiegsambitionen.

Vermeij und Engelhardt treffen vor der Pause

Die Zuschauer in Osnabrück sahen ein schwungvolles Duell zweier mutiger Teams, von denen Freiburg besser ins Spiel kam. Vincent Vermeij brachte die Gäste mit einem Flachschuss ins linke Eck in Führung. Robert Wagner hatte ihn in Szene gesetzt. Etwas überraschend glichen die Osnabrücker durch Noel Niemann aus. Nach einem Zusammenspiel mit Erik Engelhardt drosch er den Ball unter die Latte.

Osnabrück vergibt große Chancen, Freiburgs Engelhardt sieht Gelb-Rot

Die erste Gelegenheit im zweiten Durchgang hatten die Osnabrücker, aber Engelhardts Kopfball flog am Tor vorbei. Gefährlicher war der Kopfball von Freiburgs Max Rosenfelder, den Robert Tesche gerade noch klären konnte. Die Freiburger waren ähnlich wie zu Beginn der ersten Hälfte bemüht, die Spielkontrolle zu übernehmen. Mika Baurs Schuss aus spitzem Winkel konnte Osnabrücks Keeper Philipp Kühn parieren.

Auch Osnabrück hatte durch Jannes Wulff einen gefährlichen Abschluss, der am linken Pfosten vorbeirauschte. Die größte Gelegenheit aber hatte Osnabrücks Tesche, der nach einer Freistoßflanke aus kurzer Distanz zehn Minuten vor Spielende am Tor vorbeiköpfte. Als Freiburgs Yannik Engelhardt in der 86. Minute nach wiederholten Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah, schöpften die Gastgeber nochmal Mut und machten Druck. In der Nachspielzeit tauchte erneut Tesche vor dem Tor auf, sein Volleyschuss aus kurzer Distanz ging aber weit drüber. Und nur wenige Sekunden vor dem Schlusspfiff hatte Felix Higl die Riesenchance, schoss aber nach einer Hereingabe über das Tor. Es blieb beim 1:1.

Freiburg mischt den Aufstiegskampf auf

Für die Freiburger war es das zweite Topspiel in dieser Woche. Am Mittwoch hatte die Mannschaft aus dem Breisgau den SV Wehen Wiesbaden, aktuell Dritter, 4:2 geschlagen. Mit einer Ausbeute von 58 Punkten aus 28 Partien spielt das Team von Thomas Stamm eine herausragende Saison.