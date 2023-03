per Mail teilen

Der SC Freiburg II bleibt im Jahr 2023 weiter ungeschlagen: Beim Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt 04 gewannen die Breisgauer am 26. Spieltag der 3. Liga mit 1:0 (0:0).

Auch ohne Top-Torjäger Vincent Vermeij bleibt die zweite Mannschaft des SC Freiburg in der 3. Liga das Team der Stunde. Beim Auswärtsspiel in Ingolstadt ließt Robert Wagner die Breisgauer kurz vor Schluss jubeln. Mit dem nun sechsten Sieg in Serie mischt das Team von Trainer Thomas Stamm weiter kräftig oben mit und steht mit 54 Punkten weiter auf dem zweiten Tabellenplatz.

Torjäger Vermeij fehlt krankheitsbedingt

Obwohl Stürmer Vermeij wegen eines grippalen Infekts fehlte und von Maximilian Breunig in der Startelf ersetzt wurde, starteten die Freiburger mit Schwung in die Partie. Bereits nach einer Minute kam SC-Kapitän Philipp Treu nach einer Ecke zum ersten Abschluss. Sein Schuss ging knapp über den Ingolstädter Querbalken. Die erste gefährliche Offensivaktion der Gastgeber nach einer Viertelstunde: Tobias Bech zirkelte einen direkten Freistoß über die Freiburger Mauer, SC-Keeper Noah Atubolu parierte den Versuch aber sicher.

Viele Fouls, wenige Chancen

Im Anschluss war das Spiel von intensiven Zweikämpfen geprägt, gestaltete sich aber eher zerfahren. Der bereits gelb-verwarnte FCI-Mittelfeldmann Rico Preißinger hatte Glück, dass er nach einem weiteren Foul gegen Robert Wagner nicht bereits nach 18 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz flog. Nach 34 Minuten war jedoch trotzdem für ihn Schluss: Verletzungsbedingt wurde er ausgewechselt. Es kam Denis Linsmayer.

Die Partie fand weiterhin eher im Mittelfeld statt, es gab nur noch eine nennenswerte Torgelegenheit für Ingolstadt: Erneut war es Bech, der aus elf Metern im SC-Strafraum abzog, den Ball jedoch knapp rechts neben das Tor setzte (43.). So ging es folgerichtig mit dem torlosen Unentschieden in die Pause.

Wagner erzielt Freiburger Siegtreffer

Beide Teams kamen unverändert aus der Kabine. Und wie in der ersten Hälfte hatten die Gäste zunächst etwas mehr vom Spiel und acht Minuten nach Wiederanpfiff die dicke Chance zur Führung: Auf der rechten Seite setzte sich Mika Baur durch, brachte den Ball noch in Richtung Elfmeterpunkt, wo Oscar Wiklöf völlig frei abzog. Ein Ingolstädter Bein konnte das Freiburger 1:0 gerade noch verhindern.

Auf der Gegenseite zitterte in der 61. Minute das SC-Gehäuse: Patrick Schmidt köpfte eine Freistoß-Hereingabe aus rund sechs Metern ans Lattenkreuz. Atubolu wäre machtlos gewesen. SC-Trainer Stamm reagierte und brachte zwei neue Kräfte. Die konnten sich jedoch auch nicht durch die eng gestaffelte FCI-Defensive durchsetzen.

Und als alles schon nach einem torlosen Remis aussah, schlug die Stunde von Robert Wagner. Drei Minuten vor Schluss köpfte der 19-Jährige nach einer Freistoß-Hereingabe den Ball unbedrängt unter die Unterkante der Latte. Von dieser tropfte die Kugel zum umjubelten Freiburger 1:0 hinter die Linie. Das Spiel war damit entschieden und der Sport-Club im vierten Spiel in Folge auch ohne Gegentor geblieben. Am kommenden Mittwoch empfängt der SC den Tabellendritten Wehen Wiesbaden (19 Uhr) zum Drittliga-Topspiel.