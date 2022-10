Vermeij schießt Freiburg II zum nächsten Sieg

Dank eines Treffers von Torjäger Vincent Vermeij im Auswärtsspiel beim FSV Zwickau bleibt der SC Freiburg II auf Erfolgskurs in der 3. Liga.

Im Auftaktspiel des 13. Spieltags der 3. Liga hat der SC Freiburg II einen knappen 1:0-Sieg beim FSV Zwickau gefeiert. Dabei konnten sich die Breisgauer wieder einmal auf ihren Top-Torschützen Vincent Vermeij verlassen.

In einer ereignisarmen ersten Hälfte hätte Zwickaus Ronny König die Gäste in der 41. Minute in Führung bringen können. Den Ball, den er mit der Brust aufs Tor brachte, konnte SC-Keeper Niklas Sauter mit einem starken Reflex abwehren. Vom Sport-Club kam in der ersten Halbzeit nur sehr wenig.

Freiburg II hellwach in der zweiten Hälfte

Nach dem Seitenwechsel starteten die Gäste deutlich aktiver in die Partie. Die offensivere Spielweise wurde sieben Minuten nach Wiederanpfiff belohnt: Bei einem von FSV-Torhüter Marcel Engelhardt abgewehrten Ball stand Vermeij genau richtig im Strafraum, sodass er den Ball problemlos zur 1:0-Führung ins Tor schieben konnte. Für den Niederländer war es bereits das siebte Saisontor.

Bei dem Ergebnis blieb es bis zum Schlusspfiff, da die Gastgeber aus ihrer einzigen gefährlichen Torchance in der zweiten Halbzeit nichts machten: Johan Gomez köpfte eine Flanke von Mike Könnecke gegen den Pfosten (60.).

Schwere Knieverletzung bei Freiburg Fahner

Überschattet wurde der Freiburger Auswärtserfolg, durch den sie vorerst auf den vierten Tabellenplatz klettern, von einer schweren Verletzung von Philipp Fahner: Der 19-jährige Rechtsverteidiger verletzte sich bei einer Landung so schwer am linken Knie, dass er mit der Trage vom Platz gebracht werden musste.