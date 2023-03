Blitzstart und später Treffer schocken Hoffenheim in Freiburg

per Mail teilen

In Überzahl gewinnt der SC Freiburg das baden-württembergische Bundesliga-Duell gegen die TSG Hoffenheim.

In einer intensiven Begegnung gewinnt der SC Freiburg gegen die TSG Hoffenheim mit 2:1 (1:0). Für die TSG geht damit die Sieglos-Serie weiter, mittlerweile warten die Kraichgauer seit 14 Spielen auf einen Erfolg. Der kämpferische Auftritt im Breisgau dürfte aber für neue Hoffnung im Abstiegskampf sorgen. Die Tore erzielten Maximilian Eggenstein und Ritsu Doan für Freiburg sowie Angelo Stiller.

Die TSG Hoffenheim startete wach in die Begegnung und kam schon nach 15 Sekunden zum ersten Abschluss durch Ihlas Bebou, sein Versuch verfehlte das Freiburger Tor aber deutlich.

Besser zielte Freiburgs Maximilian Eggenstein in der 5. Minute, als er eine abgewehrte Flanke von Vincenzo Grifo aus zehn Metern zum 1:0 in die Maschen setzte.

In der Folge entwickelte sich vor 33.500 Zuschauern im Europa-Park Stadion eine ausgeglichene Partie, in der die TSG sich immer wieder in der Offensive zeigte, aber zunächst zu keiner klaren Chance zum Ausgleich kam. Die Freiburger verwalteten drei Tage nach der Europa-League-Partie bei Juventus Turin das Ergebnis und konnten sich auf eine stabile Defensive um Abwehrchef Matthias Ginter verlassen.

TSG dreht nach der Pause auf

Ohne Wechsel starteten beide Teams in den zweiten Durchgang. Doch jetzt zeigte sich die TSG zielstrebig. Angelo Stiller sorgte in der 49. Minute mit einem trockenen Linksschuss aus 16 Metern für den Ausgleich.

Die TSG blieb giftig in den Zweikämpfen und kaufte dem SC den Schneid ab. Aus dem Nichts kamen die Freiburger dann zur Chance auf den erneuten Führungstreffer. Doch TSG-Keeper Oliver Baumann kratzte die Kopfball-Bogenlampe von Michael Gregoritsch aus dem Winkel (60.). Auf der anderen Seite wurde Munas Dabburs Abschluss aus 16 Metern gerade noch geblockt (62.).

Kabak sieht unnötigen Platzverweis

Bis in die Schlussphase rieben sich beide Teams auf, auch die Freiburger hatten sich jetzt besser auf die körperliche Spielweise eingestellt. Die TSG musste die letzten Minuten in Unterzahl agieren, weil Ozan Kabak den Ball nach einer Freistoßentscheidung wegwarf und die Gelb-Rote Karte sah (84.).

Und prompt schlug der SC nochmals zu. Ritsu Doan traf nach einer Flanke von der linken Seite entschlossen zum Siegtreffer (89.).

Stiller: Bittere Pleite für die TSG

TSG-Torschütze Stiller sprach nach dem Spiel im ARD-Interview von einer "sehr bitteren" Niederlage. Dennoch müsse der couragierte Auftritt bei den favorisierten Breisgauern Mut machen für die kommenden Begegnungen.

Freiburgs Eggestein analysierte nach dem Spiel, dass bis zum Platzverweis "alles nach Unentschieden aussah". Natürlich habe die Gelb-Rote Karte nochmal neue Kräfte freigesetzt beim Sport-Club.

Abstiegsduell zwischen Hoffenheim und Hertha - Freiburg in Mainz

Freiburg ist durch den Sieg mit jetzt 45 Punkten Fünfter, Hoffenheim steht mit 19 Zählern am Tabellenende. Die TSG empfängt am kommenden Wochenende Hertha BSC zum Kellerduell (18.03.2023, 15:30 Uhr). Der SC Freiburg tritt einen Tag später beim 1. FSV Mainz 05 an (19.03.2023, 19:30 Uhr).