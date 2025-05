In der nächsten Saison darf der SC Freiburg nicht nur Bundesliga und DFB-Pokal, sondern auch Europa League spielen. Ab Juli bereitet sich die Mannschaft auf diese große Aufgabe vor.

Nach einer kurzen Sommerpause geht es für die Mannschaft des SC Freiburg schon bald wieder in die Vorbereitung. Mit Tabellenplatz fünf in der abgelaufenen Spielzeit haben sich die Freiburger für die Europa League qualifiziert. Ihnen steht nun eine anstrengende und vollgepackte Saison bevor.

Nationalmannschaft und U21-EM

Für einige Spieler des SC Freiburg ist die Pause kürzer als für andere. Sie verbringen Teile ihres Sommers bei der Nationalmannschaft. Vom 6. bis zum 10. Juni finden WM-Qualifikationsspiele statt. Außerdem steht die U21-Europameisterschaft an. Drei Spieler des SC Freiburg werden voraussichtlich die deutsche Mannschaft unterstützen: Torhüter Noah Atubolu, Max Rosenfelder sowie Merlin Röhl.

Erstes Testspiel in der ersten Woche

Die Sommervorbereitung der Freiburger beginnt mit einer öffentlichen Trainingseinheit im Europa-Park Stadion am 6. Juli um 11 Uhr. Vor den Augen der Fans will Trainer Julian Schuster seine Mannschaft auf die neue Saison einstimmen. Dann auch bereits mit den Neuzugängen. Direkt in der ersten Trainingswoche muss das Team zum ersten Testspiel. Anlass dazu ist das 100-jährige Jubiläum des SV Oberschopfheim. Die Freiburger spielen auf dem Sportplatz in Oberschopfheim gegen den SV Sandhausen, der zuletzt aus der 3. Liga abgestiegen ist. Das Spiel ist bereits ausverkauft, es wird jedoch einen Livestream vom SC Freiburg geben.

Trainingslager und weitere Testspiele

Wie schon in den vergangenen Jahren findet das Trainingslager der Freiburger in Schruns (Österreich) statt. Vom 16. bis zum 25. Juli wird das Team dort trainieren. In dieser Zeit steht für die Mannschaft auch ein weiteres Testspiel an. Am 18. Juli um 17 Uhr trifft der SC Freiburg auf den SCR Altach. Informationen zu weiteren Testspielen gibt es derzeit (Stand 28.05.) nicht, diese seien aber laut des Sport-Clubs in Planung.

Saisoneröffnungsfeier

Am 9. August wird im Europa-Park Stadion der Saisonauftakt eingeläutet. Um 15:30 Uhr spielt der SC Freiburg dann gegen den spanischen Erstligisten CA Osasuna. Die Partie geht über dreimal 45 Minuten. Rund um das Spiel gibt es auch ein Rahmenprogramm. Mit dem Testspiel möchte sich der SC Freiburg bereits auf seine Europa-League-Saison mit internationalen Spielen vorbereiten.

Erste Pflichtspiele für den SC Freiburg

Das erste Pflichtspiel der neuen Saison absolviert der SC Freiburg im DFB-Pokal. Die erste Runde findet vom 15. bis 18. August statt und wird am 15. Juni ausgelost. Die erste Bundesliga-Partie ist ebenfalls noch nicht genau terminiert, findet aber am Wochenende vom 22. bis 24. August statt.