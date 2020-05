Mit etwas Glück hätte der SC Freiburg bei RB Leipzig sogar gewinnen können. So bewertet Trainer Christian Streich den Re-Start seiner Mannschaft nach der Corona-Pause.

SWR Sport: Christian Streich, es war ein besonderes Spiel, ein komisches Spiel. Für Sie auch?

Christian Streich: Nein. Also das Spiel selbst war nicht komisch. Das Drumherum war richtig komisch. Aber das Spiel nicht. Ich habe nie gedacht, dass die Qualität extrem leidet, wenn keine Zuschauer da wären. Die Mannschaften haben die Qualität. Wenn man einmal alles abzieht, war es ein Spiel Elf-gegen-Elf.

Sonst war es aber extrem komisch. Und natürlich freue ich mich wahnsinnig, wenn die Menschen wieder kommen, die uns beim Fußballspielen zuschauen wollen und die das Spiel lieben - genauso wie wir. Die Zuschauer gehören dazu, wie ein Tor und wir Trainer. Wir sind alle fußballverrückt. Und deshalb ist es total schade, wenn viele nicht hier sein können.

Dauer 1:26 min So sah SC-Freiburg-Trainer Christian Streich das 1:1 gegen RB Leipzig Christian Streich

SWR Sport: Haben Sie mehr gesprochen als sonst?

Christian Streich: Kann sein, ja. Aber ich bin es ja gewöhnt. Ich war - ich weiß nicht, wie lange, - ich glaube 17 Jahre oder so A-Jugend-Trainer. Daran habe ich mich wieder zurückerinnert. Dort hast du dich auch ständig selbst gehört. Und da habe ich auch viel gesprochen. Es kann sein, dass ich jetzt wieder mehr gesprochen habe, weil es hier ankommt und die Spieler es hören.

SWR Sport: Und kommt es wirklich an, wird es umgesetzt?

Christian Streich: Ja, die Spieler sind es gewohnt. Im Training besprechen wir auch ständig Situationen und rufen uns zu. Und ich habe keine sehr leise Stimme. Das kann man auch mal über 50 Meter empfangen.

SWR Sport: Sind sie mit dem 1:1 zufrieden?

Christian Streich: Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Die erste Halbzeit war gut; in der zweiten Halbzeit konnten wir zu wenig Fußball spielen. Leipzig hat viel Druck gemacht. Und wir haben uns dann nicht mehr getraut, richtig rauszuspielen, weil du dann auch Angst hast, dass du vielleicht einen Fehler machst, wenn du gerade verteidigt hast und der Puls extrem hoch ist. Das müssen wir noch besser machen. Aber natürlich hat Leipzig dann in der zweiten Halbzeit zu viele Torchancen gehabt. Da hatten wir in der einen oder anderen Situation auch Glück. Und am Ende hatten wir jedoch etwas Pech, sonst gewinnen wir 2:1.

SWR Sport: Was nehmen Sie aus diesem Spiel? Werden sie irgendetwas ändern?

Christian Streich: Nur das, was wir besprochen hatten. Viel ändern müsste man nicht. Wir müssen noch besser spielen als in der zweiten Halbzeit. Aber die Mannschaft hat alles gegeben und ich meine, in Leipzig einen Punkt zu holen ist extrem schwer. Wir haben ein bisschen Glück gebraucht, aber gestohlen haben wir es auch nicht.