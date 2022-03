Der SC Freiburg zwischen Traum und harter Arbeit

Der SC Freiburg hat den Sprung ins Halbfinale des DFB-Pokals geschafft. Die Breisgauer können also weiterhin vom ersten Titel der Vereinsgeschichte träumen - aber nur kurz.

Die Fans des SC Freiburg wollten das Halbfinale gar nicht abwarten und wollten am liebsten sofort nach Berlin. Die Verantwortlichen des SC Freiburg würden nach dem gefeierten 2:1-Sieg im Viertelfinale des DFB-Pokals beim VfL Bochum jedoch lieber auf diese Reise verzichten. Zwar ist Union Berlin noch immer im Wettbewerb und somit ein potenzieller Gegner im Halbfinale des DFB-Pokals. Doch Christian Streich und Co wünschen sich seit langem mal wieder ein Heimspiel - das letzte Mal hatte der SC Freiburg am 3. März 2015 ein Heimspiel im DFB-Pokal (2:1 gegen den 1. FC Köln). Auf wen der SC Freiburg am 19. oder 20. April wo trifft, wird am Sonntag, ab 19:15 Uhr in der ARD Sportschau ausgelost.

Doch soweit wollte am Mittwochabend noch niemand denken. Selbst die Fans waren dann ganz schnell wieder im Hier und Jetzt, wandten sich von der unbekannten Zukunft ab und huldigten stattdessen dem Macher des Erfolgs: Trainer Christian Streich. Und der feierte mit den mitgereisten Fans: "Ich bin rübergerannt, weil sie meinen Namen gerufen haben", sagte Streich, "da wollte ich nicht unhöflich sein".

Zweites Halbfinale für den SC Freiburg

Freiburg fehlt nur noch ein Sieg zum ersten Pokal-Endspiel mit den Profis: "Es bedeutet mir sehr viel, das ist außergewöhnlich. Ich freue mich total und bin zufrieden", sagte Streich nach dem hart umkämpften Duell, das der eingewechselte Roland Sallai (120.) kurz vor Ende der Verlängerung entschied.

Christian Streich kennt sich mit Pokalsiegen derweil aus: Dreimal gewann der 56-Jährige schon den DFB-Pokal - mit den Freiburger A-Junioren - zuletzt mit Christian Günter und Weltmeister Matthias Ginter im Kader. Der will mit dem SC Freiburg diesmal einen Schritt weiterkommen, als vor neun Jahren. Damals - in Streichs erster kompletter Saison als SC-Cheftrainer - scheiterte Freiburg im Halbfinale am VfB Stuttgart.

Arbeiten statt Träumen

Der Traum vom Pokal-Finale in Berlin ist also vital wie nie zuvor beim SC Freiburg - selbst bei Christian Streich. Doch der Trainer des SC Freiburg war genauso schnell wieder im Hier und Jetzt: "Ich sollte nicht so viel träumen, das sollten andere Leute machen. Ich sollte schauen, dass ich anständig arbeite."