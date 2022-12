Neue Spekulationen um Freiburgs Keven Schlotterbeck: Geht er oder bleibt er?

per Mail teilen

Das war nicht die Vorrunde des Keven Schlotterbeck beim SC Freiburg. Der Innenverteidiger kam über die Rolle des Reservisten nicht hinaus und wird jetzt auch mit einem Wechsel zu Schalke in Verbindung gebracht.

Rund um die Trainingsplätze des SC Freiburg herrscht Ruhe. Die Breisgauer haben sich am Donnerstag mit dem 1:1 im letzten Testspiel gegen Young Boys Bern in die wohlverdiente Weihnachtspause verabschiedet.

Viele Vereine buhlen um Keven Schlotterbeck

Viel medialen Betrieb gibt es aber weiter um die nähere Zukunft von Keven Schlotterbeck. Beinahe täglich wird der Innenverteidiger mit möglichen neuen Arbeitgebern in Verbindung gebracht. Der 1.FC Nürnberg? Mainz 05? Der VfL Bochum? Oder neuerdings Schalke 04, wie jetzt "Bild" erfahren haben will? Die Spekulationen um den 25-Jährigen reißen jedenfalls auch über die Weihnachtstage nicht ab.

Fakt ist, dass Schlotterbeck am Donnerstag im Check gegen die Schweizer 61 Minuten lang in der Starformation der Freiburger stand. Fakt ist aber auch, dass der kopfballstarke Abwehrmann aus dem schwäbischen Weinstadt mit der bisherigen Vorrunde beim Sport-Club persönlich nicht zufrieden sein kann.

Aktuell nur Ersatz hinter Ginter und Lienhart

Neben den in der Innenverteidigung gesetzten Matthias Ginter und Philipp Lienhart kam Keven Schlotterbeck in der laufenden Bundesliga-Saison nur zu zwei Kurzeinsätzen über insgesamt zwölf Minuten. Dazu kamen ein 46-Minuten-Einsatz im DFB-Pokal und 93 Spielminuten in der Europa League. Macht zusammen 151 Minuten. Zu wenig für einen ambitionierten Bundesliga-Profi im besten Alter.

„Ich möchte einfach wieder auf dem Fußballplatz stehen und Fußball spielen. Deswegen kommt es auch für mich infrage, zu einem anderen Verein zu wechseln und Spielzeit zu bekommen. Ich stehe in Verbindung mit den Verantwortlichen des SC Freiburg und letztlich hoffe ich, dass wir gemeinsam für meine Situation eine gute Lösung finden werden,“ so Schlotterbeck zuletzt in einem Interview mit dem Online-Portal transfermarkt.de.

Christian Streich hätte Verständnis für einen Wechelwunsch

Auf Anfrage von SWR Sport teilte der SC Freiburg in Sachen Schlotterbeck lediglich mit, dass man Spekulationen grundsätzlich nie kommentiere. Vor einigen Tagen zeigte Cheftrainer Christian Streich im Gespräch mit SWR Sport Verständnis für einen möglichen Wechselwunsch von Keven Schlotterbeck: "Er hat wenig gespielt, das kann man verstehen. Und wenn wir da eine gute Lösung finden, dann machen wir das. Es wäre sinnvoll, damit er mehr Spielzeit kriegt".

Bochumer Interesse bestätigt

Bei den abstiegsgefährdeten Bochumern jedenfalls hätte man den älteren der beiden Schlotterbeck-Brüder nur zu gerne im Spielerkader für die Rückrunde. Hatte doch sogar VfL-Cheftrainer Thomas Letsch im Gespräch mit "Tief im Westen – Das VfL-Magazin" öffentlich sein Interesse bestätigt: „Er ist ein Spieler, den wir kennen und der seinen Wechselwunsch zuletzt geäußert hat. Natürlich sprechen wir intern über ihn".

Auch Schalke an Keven Schlotterbeck dran?

Und auch beim Bochumer Nachbarn auf Schalke will man sich im Abstiegskampf neben dem gerade erst verpflichteten Niklas Tauer von Mainz 05 mit einem weiteren Defensivmann verstärken. Auch bei den "Knappen" steht der Name Keven Schlotterbeck (bislang 70 Bundesligaspiele) laut "Bild" auf der Wunschliste weit oben.

Die nächsten Tagen über den Jahreswechsel jedenfalls werden auf dem Transfermarkt hochspannend. Fraglich, ob Keven Schlotterbeck im Freiburger Trainingslager ab 4. Januar im spanischen Sotogrande noch im Sport-Club-Kader stehen wird. Nach dem Wechsel von Nationalspieler und Bruder Nico letzten Sommer nach Dortmund wird womöglich im neuen Jahr also auch der zweite Schlotterbeck nicht mehr das Freiburger Trikot tragen.