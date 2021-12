SC Freiburg zeigt Nerven im Spitzenspiel gegen Hoffenheim

Nach der 1:2-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim ärgert sich der SC Freiburg vor allem über ein nicht geahndetes Foul. Doch die Freiburger zogen schon vorher zu häufig den Kürzeren.

Der SC Freiburg hat das Spiel und vorerst auch den Champions-League-Platz an die TSG Hoffenheim verloren. Das hat die sonst so gute Laune beim Sport-Club am Samstag ordentlich in den Keller getrieben, aber die Wut hochkochen lassen. "Also irgendwo ist echt die Grenze erreicht", raunzte Trainer Christian Streich ins Mikrofon von SWR Sport und meinte damit Schiedsrichter Frank Willenborg. Der hat in der Nachspielzeit, kurz vor dem entscheidenden Gegentreffer von Tor von Chris Richards einen Trikotzupfer an Lucas Höler nicht geahndet, dafür aber das folgende Foulspiel an Sebastian Rudy. "Aus dem Freistoß resultiert dann die Ecke und aus der Ecke das Tor."

Auch Freiburgs Kapitän Christian Günter giftete nach seinem Jubiläumsspiel (250. Einsatz für den SC Freiburg): "Ich glaube, jedes Wort, dass ich jetzt hier sage, ist zu viel. Jeder hat es gesehen. Extrem bitter für uns." Allerdings will er die Schuld nicht nur beim Schiedsrichter suchen. "Es war ein enges Spiel, wir hatten die Chancen, das wir 2:1 in Führung gehen - nutzen die leider nicht."

Grifo vergibt den Elfmeter für den SC Freiburg

Die größte Chance hatte Vincenzo Grifo (63. Minute). Doch der sonst so sichere Elfmeter-Schütze scheiterte diesmal an seinem alten Team-Kameraden Oliver Baumann. "Im letzten Spiel gegen Olli habe ich nach links geschossen. Ich habe gedacht, er springt nochmal in die Ecke und wollte dann auf die andere Seite schießen." Allerdings lag es nicht nur am Hoffenheim-Keeper, dass Grifo nach zuvor zehn verwandelten Elfmetern in Serie mal wieder einen vergab: "Der war auch nicht so gut geschossen wie sonst. Das tut dann sehr, sehr, sehr weh."

Wieder eine gute Leistung und wieder keine Punkte für Freiburg

Auch Kevin Schade hätte die Freiburger in Führung schießen können (25.), scheiterte jedoch ebenfalls an Baumann. Baumann parierte auch in der Schlussphase gegen Lukas Kübler (87.). Letztlich wäre Freiburg mit einem Punkt im Spitzenspiel zufrieden gewesen, der den Breisgauern Platz vier und den Vorsprung vor Hoffenheim gesichert hätte. Das 1:1 nach Toren von David Raum (3.) und Nico Schlotterbeck (21.) wäre auch verdient gewesen. "Und dann ist es ein Standard, der das Spiel entscheidet", ärgerte sich Kapitän Christian Günter.

Allerdings hat der SC Freiburg nicht viel Zeit, den Rückschlag zu verarbeiten. Schon am Mittwoch (20:30 Uhr live im Audiostream auf Sportschau.de) geht es zu Union Berlin. Für Christian Günter ein klarer Vorteil: "Manchmal ist es besser, wenn es direkt weitergeht, dann kann man gar nicht lange darüber nachdenken. Jetzt fahren wir am Mittwoch noch Berlin uns holen uns dort die drei Punkte."

Ob Nico Schlotterbeck gegen seinen alten Arbeitgeber wieder auf dem Platz stehen kann, ist noch nicht bekannt. Der 22-Jährige hatte sich bei einer Rettungsaktion verletzt und musste ausgewechselt werden. Ihm gehe es "ok", sagte Streich. Genaueres werde erst die für Sonntag angesetzte Untersuchung zeigen.