Nach dem Europa-League-Hinspiel gegen den RC Lens hat Yannik Keitel angekündigt, dass er den SC Freiburg im Sommer verlassen wird. Zieht es ihn zum VfB Stuttgart?

Yannik Keitel hatte gleich doppelt Grund zum Feiern. Freiburgs Cheftrainer Christian Streich machte dem zentralen Mittelfeldspieler an seinem 24. Geburtstag am Donnerstag ein ganz besonderes Geschenk und stellte ihn überraschend im Play-off-Spiel in der Europa League gegen den RC Lens hinten in der Dreierkette auf. Zwei Tage hatte Keitel Zeit, sich auf diese Aufgabe einzustellen und auf der Position zu trainieren – mit Erfolg.

Er hat ein Top-Spiel gemacht, der Yannik. Hervorragend.

Keitel profitiert vom Verletzungspech der Freiburger

Nach dem 0:0 in Lens war sein Coach voll des Lobes über die Leistung seines Schützlings. Aufgrund der Ausfälle des Innenverteidiger-Duos Matthias Ginter und Philipp Lienhart entschied sich Streich, Keitel mit seiner Ballsicherheit von der Sechserposition in die Innenverteidigung zu ziehen. Seine größte Sorge war es, dass Keitel bei seinem Innenverteidiger-Debüt aufgrund der fehlenden Spielpraxis in diesem besonderen Stadion die Nerven versagen.

Hexenkessel Stade Bollaert-Delelis

In Lens ist alles ein bisschen anders als bei gewöhnlichen Auswärtsspielen. Die Vereinshymne wird in der Halbzeitpause gespielt, der Fanblock befindet sich nicht hinter dem Tor, sondern auf Höhe der Mittellinie und in der Bergbau-Region sind oft mehr Fans im Stadion als lebende Einwohner in der Stadt. Freiburgs Kapitän Christian Günter sprach vor der Partie von einem echten Hexenkessel.

Keitel ließ sich davon allerdings nicht beeindrucken und agierte sowohl in der Spieleröffnung als auch im Zweikampfverhalten und im Stellungsspiel souverän. Als ob er noch nie auf einer anderen Position gespielt hätte.

Yannik Keitel blüht gegen Lens auf

Nach neun Gegentoren in drei Partien spielt Freiburg gegen Lens das erste Mal wieder zu null. Allgemein ließ die Defensive im Vergleich zu den Begegnungen davor wenig zu, auch dank Keitel.

In der 23. Spielminute vereitelte der deutsche U21-Nationalspieler im Strafraum mit einer spektakulären Grätsche eine Großchance. Knapp zehn Minuten später überspielte er von der Mittellinie die komplette gegnerische Hintermannschaft, sodass Ritsu Doan allein vor dem Tor stand.

Die letzten Wochen waren hart für mich.

Die letzten drei Bundesligaspiele war Keitel nicht im Kader

Es liegen schwierige Zeiten hinter dem ausgebildeten Mittelfeldspieler. Keitel hatte mit vielen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Die letzten drei Bundesligaspiele war er nicht im Kader. Das letzte Mal stand er am 20. Januar gegen die TSG Hoffenheim für zwei Minuten auf dem Platz.

Eine Entscheidung, wie es in Yannik Keitels fußballerischer Zukunft weitergeht, ist offenbar schon gefallen. Der 24-Jährige wird immer wieder mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. Über die Frage, ob man sich im Schwabenland über seine starke Leistung gefreut habe, lachte Keitel ausgiebig und reagierte zuerst noch etwas verhalten. "Ich bin erstmal happy, dass ich wieder zum Einsatz gekommen bin und meinem Team helfen konnte, alles Weitere schauen wir später".

Keitel kündigt Wechsel an

Auf die Nachfrage, ob der Deal mit dem VfB Stuttgart bereits in „Sack und Tüten“ sei, antwortete der frühere U21-Nationalspieler dann aber überraschend konkret: "Ich bin im Sommer auf jeden Fall nicht mehr beim SC Freiburg". Die Abschiedstournee in Freiburg hat für Yannik Keitel also bereits begonnen. Er wird den Club nach 13 Jahren verlassen. Vorher möchte er nach den harten Wochen ohne Einsätze aber noch so viel spielen wie möglich.

Am Sonntag trifft der SC Freiburg dann auf Eintracht Frankfurt in der Bundesliga. Da wird Keitel mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Innenverteidigung auflaufen. Nächsten Donnerstag wollen die Freiburger dann im Europa-League-Rückspiel im eigenen Stadion den Einzug in das Achtelfinale perfekt machen. Hoffentlich wieder mit einem starken Yannik Keitel. Vielleicht macht er mit solchen Leistungen wie im Hinspiel noch andere Vereine auf sich aufmerksam.