SC Freiburg plant den ganz großen Pokal-Coup

Der SC Freiburg will beim VfL Bochum den nächsten Schritt in Richtung DFB-Pokalfinale machen. Nie waren die Chancen auf einen Freiburger Titel so hoch, wie in dieser Pokal-Saison.

Christian Streich weiß ganz genau, dass der große Coup für den kleinen SC Freiburg diesmal tatsächlich in Reichweite ist. "Allen ist klar, dass Bayern München und Borussia Dortmund nicht mehr dabei sind", sagte der SC-Trainer vor dem Viertelfinale im DFB-Pokal am Mittwoch beim VfL Bochum (20.45 Uhr live in der ARD im Audiostream auf Sportschau.de). "Alles ist möglich. Das ist eine hohe Motivation für uns."

Genau diese Motivation hatte zuletzt sogar Bastian Schweinsteiger dem 56-Jährigen mit auf den Weg Richtung Finale gegeben. Denn nach Ansicht des Weltmeisters von 2014 hätte es "der Herr Streich auch mal verdient, in so einem großen Spiel zu sein". Kaum jemand würde Schweinsteiger widersprechen. Schließlich lenkt jener Herr Streich, der mit den Freiburger A-Junioren bereits dreimal den Pokal gewonnen hat, den SC Freiburg mittlerweile seit über einem Jahrzehnt erfolgreich sein Projekt. Unter seiner Leitung hat es der Sport-Club in der laufenden Saison nach 24 Spieltagen auf Platz fünf geschafft. Die Teilnahme an der Champions League ist für das eingespielte Team längst keine Utopie mehr.

SC Freiburg hat mit Bochum noch eine Rechnung offen

Der Pokalsieg auch nicht. Daher verzichtet Christian Streich am Dienstag darauf, Spieler für die Bundesliga zu schonen. Der SC Freiburg geht all in. Allerdings sei der Einsatz eines Quartetts wegen Erkältungssymptomen fraglich. "Ich möchte die Namen dieser Spieler nicht nennen. Bislang sind alle Corona-Tests negativ ausgefallen", sagte Streich. Dennoch müsse er dies berücksichtigen, um letztendlich auf Spieler zu setzen, die 100 Prozent abrufen können.

Das wird auch nötig. Denn der SC Freiburg hat mit Bochum noch eine Rechnung offen. In der Bundesliga hatte der Sport-Club trotz optischer Überlegenheit mit 1:2 verloren. Mit Blick auf den engagierten Auftritt wünscht sich Streich eine ähnliche Leistung. "Aber diesmal wollen wir ein Tor mehr schießen", sagte Streich. "Wir werden es in Bochum schwer haben. Wir wollen aber auch erreichen, dass Bochum es schwer mit uns hat." Man sei nun in einer schönen Situation, da man in der Liga die 40-Punkte-Marke frühzeitig erreichen konnte und im Pokal endlich mal wieder "etwas Außergewöhnliches" schaffen könne, sagte der Coach.