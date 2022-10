SC Freiburg hat keine Zeit für Bayern-Frust

Der SC Freiburg holte sich beim FC Bayern München eine 0:5-Klatsche ab. Laut Trainer Christian Streich soll es bei diesem einen Ausrutscher bleiben. Denn nun wartet schon der DFB-Pokal.

Christian Streich und seinen Spielern bleibt nach erfolglosen und diesmal chancenlosen Auftritt beim FC Bayern München kaum Zeit zum Nachdenken. Vielleicht sind die vielen vollen Fußball-Wochen für den SC Freiburg für das Verarbeiten der heftigen 0:5-Klatsche beim FC Bayern München auch ein Vorteil. Schon am Mittwoch (18.00 Uhr live im Audiostream auf Sportschau.de) soll mit einem Erfolg über HSV-Bezwinger FC St. Pauli der Achtelfinal-Einzug im DFB-Pokal perfekt gemacht werden.

"Jetzt kann man schnell wieder spielen, wir wollen das einfach vergessen machen", sagte Streich vor der Heimreise aus München. Sein Kapitän Christian Günter war genervt vom Ergebnis, sah es aber ähnlich: "Am Mittwoch weiterkommen, dann ist die Welt wieder in Ordnung." Das Ergebnis vom Sonntag soll in dieser bisher erneut starken Saison eine Ausnahme bleiben.

Erste Freiburger Niederlage seit August

Eine lange Serie von elf Pflichtspielen waren die Breisgauer zuvor unbesiegt geblieben. Die zuvor letzte Niederlage stammte vom 1:3 gegen Borussia Dortmund Mitte August. Beeindruckend souverän hatten sich die Badener erstmals das Überwintern in der Europa League gesichert. Doch beim Gastspiel beim deutschen Fußball-Rekordmeister mit den glänzend aufgelegten Offensiv-Stars um Nationalspieler Leroy Sané blieb dann doch alles wie immer. Auch wenn die Vorzeichen außergewöhnlich günstig schienen - in München ist für den SC Freiburg nichts zu holen.

7. August 1993: 1993 stieg der Sport-Club erstmals in die Bundesliga auf. Zum Einstand im Oberhaus mussten die Breisgauer ins Münchner Olympiastadion. Dort führten die Hausherren schon nach acht Minuten mit 1:0. 16 Minuten und einen Doppelpack von Adolfo Valencia später stand es 3:0. Oliver Freund gelang noch der erste Bundesliga-Treffer für den SC Freiburg. Mehr zu Feiern gab es an diesem Tag nicht - es blieb bei einer 1:3-Niederlage. IMAGO IMAGO / Pressefoto Baumann Bild in Detailansicht öffnen 27. November 1993: Zum Rückspiel kamen die Bayern in den Breisgau. Statt badischem Wein bekamen sie dort drei Tore eingeschenkt. Garniert wurden alle Treffer von Uwe Wassmer. Das Spiel endete 3:1, Prost! picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa | Rolf Haid Bild in Detailansicht öffnen 23. August 1994: Nach der Niederlage in der Vorsaison dürsteten die Bayern nach einer Revanche. Doch nach 20 Minuten musste Oliver Kahn zum dritten Mal den Ball aus dem eigenen Tor holen. Zahlreiche Frustfouls und ein wild gestikulierender Trainer Giovanni Trapattoni halfen den Bayern wenig. Im Gegenteil: Das Spiel endete 5:1. Die Sensation gab dem SC Freiburg Schwung für die Saison, die er auf Platz 3 beendete. Die Bayern wurden nur Sechster. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa | Rolf Haid Bild in Detailansicht öffnen 10. Mai 1997: Drei Spieltage vor Saisonende stand der SC Freiburg schon als Absteiger fest. Der FC Bayern kämpfte noch um die Meisterschaft. Als es kurz vor Schluss noch 0:0 stand, wechselte Giovanni Trapattoni Jürgen Klinsmann, den torgefährlichsten Bayernstürmer, aus. Den Frust Jürgen Klinsmanns bekam eine Werbetonne zu spüren. Mit voller Wucht trat der Nationalspieler gegen diese und schlug ein Loch in seiner Schuhgröße hinein. Auf dem Platz schepperte es aber nicht mehr, sondern blieb beim 0:0. Die demolierte Tonne kann heute im Museum des FC Bayern bewundert werden. IMAGO IMAGO / WEREK Bild in Detailansicht öffnen 12. April 2000: Nach elf Minuten lagen die Bayern 0:1 hinten. In Unterzahl drehte der spätere Meister die Partie. Doch ein anderer Treffer, als der zum 2:1, ging in die Geschichtsbücher ein. Kurz vor Abpfiff warf ein Freiburg-Fan einen Golfball gegen die Schläfe von Oliver Kahn. Nach Spielende musste Uli Hoeneß den blutüberströmten Torwart zurückhalten, der gegen SC-Rekordspieler Andi Zeyer und das Publikum wetterte. IMAGO IMAGO / Heuberger Bild in Detailansicht öffnen 10. September 2011: Mit einem 7:0-Sieg in der Allianz Arena versetzte der Rekordmeister den Breisgauern die höchste Niederlage der Vereinsgeschichte. Dabei gelang Mario Gomez als erster Bayern-Spieler seit Giovane Élber ein Viererpack. Den letzten Treffer der Partie erzielte der eingewechselte Nils Petersen in der 89. Minute. IMAGO IMAGO / Plusphoto Bild in Detailansicht öffnen 16. Mai 2015: Stichwort Nils Petersen und die 89. Minute: Am vorletzten Spieltag brauchte der abstiegsbedrohte SC Freiburg dringend Punkte. Gegen das Team von Pep Guardiola, das schon als Meister feststand, setzte wohl niemand auf den SC. Die frühe Bayern-Führung glichen die Freiburger aus, bis kurz vor Schluss deutete alles auf ein Unentschieden hin. Vier Minuten vor Ende kam Ex-Bayern-Stürmer Nils Petersen in die Partie und traf - natürlich - in der 89. Minute zum 2:1. Trotz einem erneuten Last-Minute-Goal von Petersen am letzten Spieltag stieg der SC Freiburg ab. Der vierte Sieg der Freiburger über den FC Bayern blieb der vorerst letzte. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / AP Photo | Michael Probst Bild in Detailansicht öffnen

SC Freiburg weiterhin auf einem Champions-League-Platz

"International haben wir sehr souverän bislang gespielt. Das ist absolut ein Entwicklungsschritt, den hätte ich gern heute auch gesehen. Haben wir leider nicht geschafft. Vielleicht im nächsten Spiel gegen die Bayern", sagte Mittelfeldspieler Nicolas Höfler am Sonntagabend. Noch nie haben die Freiburger in nun 23 Bundesliga-Partien beim FC Bayern gewonnen und dabei nur drei Unentschieden geholt. Das 0:5 war die höchste Freiburger Niederlage in München seit fünf Jahren (ebenfalls 0:5). Dennoch steht der Sport-Club als Dritter weiter auf einem Champions-League-Platz.

SC Freiburg zu brav für die Bayern

Streich nahm sich an diesem zehnten Spieltag der Saison, an dem sich die Bayern mit ihrem Gala-Auftritt an den Freiburgern vorbei auf Platz zwei schoben, nicht von der Kritik aus. "Wir waren nicht gut genug, die Spieler waren nicht gut genug, ich war nicht gut genug. Wir haben versucht, drauf zu gehen. Das war wahrscheinlich falsch, aber hinterher weißt du es immer besser", sagte der Coach und haderte: "Wir waren wahnsinnig brav. Wir hätten schon mal in den Zweikampf gehen können, aber das haben wir nicht gemacht. Wir waren von der Energie nicht in der Lage, Bayern Paroli zu bieten."

Wird der SC nun am Mittwoch wieder eine andere Energie zeigen? Wird sich dann die erfreuliche Saison fortsetzen? Die Aufgabe wird vermeintlich deutlich leichter. Der FC St. Pauli feierte zwar gerade ein 3:0 über den Stadtrivalen Hamburger SV, dümpelt in der 2. Bundesliga aber nur im unteren Mittelfeld auf Platz 12 herum. "Ich bin optimistisch, dass wir das in den nächsten Spielen wieder hinbekommen. Ich finde es optimal, dass wir schnell wieder auf den Platz können", sagte Höfler.