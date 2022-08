Nach Handverletzung: Vorerst kein Comeback von Maxi Eggestein

Trotz Brüchen in Elle und Speiche hat Maximilian Eggestein vom SC Freiburg das Auswärtsspiel in Stuttgart bis zum Ende durchgezogen. Seine Rückkehr auf den Platz wird noch etwas dauern.

Direkt nach dem Spiel in Stuttgart wurde Maximilian Eggestein in Freiburg operiert. Von außen wird weiterhin eine Schiene zu sehen sein, in seiner Hand wurden die Knochen gerichtet und fixiert. Die OP, so vermeldet der Sport-Club, sei gut verlaufen. Aber wann kann der Mittelfeld-Mann wieder eingreifen?

Einsatz gegen Bochum kommt zu früh

Ein Einsatz am Freitagabend beim Heimspiel des SC Freiburg gegen den VfL Bochum kommt nicht in Frage. Das steht inzwischen fest. Dass der Einsatz überhaupt zur Diskussion stand, zeigt, wie schnell es möglich sein könnte, dass der Mittelfeldmann wieder auf dem Platz eingreift. Entsprechende Schienen machen es möglich.

Eggestein, der inzwischen aus dem Team des SC Freiburg kaum noch wegzudenken ist, hatte sich beim Auswärtsspiel in Stuttgart die Verletzung zugezogen. Aus kurzer Distanz hatte er einen Ball gegen die Hand bekommen. Erstmals seit Mitte März wird Maximilian Eggestein den Freiburgern also in einem Pflichtspiel fehlen.