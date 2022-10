SC-Trainer Streich verlangt gegen Bremen "100 Prozent"

per Mail teilen

Nach dem Pokal ist vor der Bundesliga: Am Samstag trifft der SC Freiburg auf den SV Werder Bremen. Vor dem Spiel forderte SC-Trainer Christian Streich vollen Einsatz von seinem Team.

"Wir müssen an unsere Grenzen gehen und zu 100 Prozent da sein, körperlich und mental. Dann werden uns auch die Zuschauer tragen", sagte Freiburg-Coach Christian Streich vor dem Spiel gegen Werder Bremen am Samstag (15:30 Uhr). "Wir müssen uns vor allem im Eins-gegen-Eins durchsetzen, uns behaupten. Dann kriegen wir Räume und Möglichkeiten."

Von der bisherigen Bremer Spielweise zeigte sich Streich tief beeindruckt. Werder sei "enorm selbstbewusst" und spiele "richtig guten Fußball", habe zudem "zwei brandgefährliche Stürmer". Der Aufsteiger steht nach zehn Spielen mit 15 Punkten im Tabellenmittelfeld.

Noch Fragezeichen hinter Einsatz von Ginter

Der Einsatz von Nationalspieler Matthias Ginter ist derweil noch fraglich. Gegen Bremen hätte ihn Streich zwar gerne von Beginn an dabei, weil er Respekt vor den Werder-Stürmern Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch hat. "Da brauchst du gute Innenverteidiger und gute Sechser", sagte Streich. Ginter hatte vom Pokalspiel am Mittwoch gegen St. Pauli (2:1 n.V.) jedoch einige Blessuren davongetragen. "In Abwägung mit den kommenden Spielen müssen wir eine Entscheidung treffen", sagte Streich: "Wenn es Zweifel gibt, dann ist Schonung und Gesundheit im Vordergrund. Wenn es geht, dann wird er spielen." Dafür werde jetzt noch Zeit benötigt.