Sendungshinweis SWR 1 Stadion

Die Bundesliga live bei SWR1-Stadion. In der zweiten Bundesliga empfängt der SV Sandhausen das Team von Jahn Regensburg. Auch in der Bundesliga wird am zweiten Geisterspieltag gekickt: Freiburg empfängt Werder Bremen und die TSG Hoffenheim reist zum SC Paderborn.

Jede Menge Live-Fußball also in SWR1 Stadion am Samstag zwischen 14.00 Uhr – 18.00 Uhr.