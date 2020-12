Die Weihnachtspause in der Bundesliga war kurz, am Samstag muss der SC Freiburg gleich im baden-württembergischen Duell zur TSG Hoffenheim reisen. SC-Trainer Streich warnte sein Team.

"Wir müssen höllisch aufpassen", sagte der 55-Jährige bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Hoffenheim sei individuell sehr gut aufgestellt, und "sie spielen auch sehr aggressiv. Da kann es richtig weh tun. Wir müssen uns auf einen heißen Kampf einstellen und diesen Kampf annehmen", so Streich. Die DFB-Pokal-Partie gegen den VfB Stuttgart (0:1) habe gezeigt, "dass wir an das absolute Maximum gehen müssen, um so eine Mannschaft zu schlagen", betonte Streich.

Programm-Tipp: Die Fußball-Bundesliga startet gleich wieder mit Volldampf ins neue Jahr. Dabei im Mittelpunkt: Christian Streich, seit genau neun Jahren als SC-Freiburg-Trainer im Amt. Außerdem schaut SWR Sport BW auf den Machtkampf beim VfB Stuttgart und den Auftritt der Schwaben gegen RB Leipzig. Alles dazu am Sonntag, 21:45 Uhr bei SWR Sport BW.

Sallai und Keitel zurück im Kader, Haberer wieder im Training

Gute Nachrichten gibt es vor dem Duell des Zehnten beim Zwölften vom Trainingsplatz der Breisgauer. Roland Sallai ist nach Adduktorenproblemen seit drei Tagen wieder im Training. Auch Yannik Keitel (Innenbandverletzung) ist wieder bei der Mannschaft, bestätigte Streich. Besonders freuen dürfte er sich aber über Janik Haberer. Nach monatelanger Verletzungspause und externer Reha ist der Mittelfeldspieler wieder ins Mannschaftstraining des SC Freiburg eingestiegen. Für das erste Spiel des neuen Jahres dürfte er nach seinem Wadenbeinbruch aber noch keine Rolle spielen.

Verteidiger Dominique Heintz, dessen Frau in diesen Tagen ihr erstes Kind erwartet, wird hingegen mit zur TSG reisen. "Wenn sich etwas andeuten würde, ist er sofort bei seiner Frau, wir sind ja zum Glück nicht so weit weg", sagte Streich.