per Mail teilen

Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg erwartet gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld ein Duell auf Augenhöhe. Unter der Woche freute sich Streich über einen Trainings-Rückkehrer.

Mittelfeldspieler Changhoon Kwon könnte nach seiner Covid-19-Erkrankung am Wochenende wieder ins Aufgebot des SC Freiburg zurückkehren. "Er ist natürlich noch nicht bei hundert Prozent, aber es geht ihm gut, er hat keine Nachwirkungen", sagte Trainer Christian Streich zwei Tage vor dem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld (Samstag, 15:30 Uhr - live in SWR1 Stadion) über den Südkoreaner, der wieder ins Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten eingestiegen ist. Kwon hatte bis zu seiner coronabedingten Pause alle Pflichtpartien der Badener in dieser Saison bestritten.

Auch Janik Haberer ist zurück

Zurück beim Sport-Club und auf dem Platz ist nach monatelanger Abwesenheit auch Janik Haberer nach einem Wadenbeinbruch und einem Syndesmoseanriss im Juni. Streich wollte "nicht spekulieren", wann der 26-Jährige wieder ins Training mit dem Teamkollegen einsteigen kann, "es muss keine Monate mehr gehen, aber eher nach Weihnachten."

Duelle gegen direkte Konkurrenten

Vor den Feiertagen haben die Freiburger noch drei wichtige Bundesliga-Spiele gegen direkte Konkurrenten vor sich. Neben Bielefeld warten noch der FC Schalke 04 und Hertha BSC - und im DFB-Pokal am 23. Dezember der VfB Stuttgart.

"Wir wollen gegen Bielefeld gewinnen", sagte Christian Streich mit Blick auf das Duell gegen die Ostwestfalen. "Aber das wird ein total enges Spiel: 50:50." Mit einer Niederlage am Samstag könnten die Breisgauer seit langer Zeit mal wieder auf den Relegationsrang abrutschen. "Von zehn Spielen haben wir nur eins gewonnen. Vom Gefühl her hätten wir aber zwei oder drei gewinnen müssen", haderte Streich mit der Ausbeute.

Fünf Remis, zuletzt gegen Mönchengladbach

Seit dem Sieg am ersten Spieltag beim VfB Stuttgart wartet der SC auf einen Dreier. Freiburg beendete fünf Partien mit einem Remis, zuletzt gegen Borussia Mönchengladbach (2:2). "Wenn wir so gut spielen wie gegen Gladbach, wird es auch für andere Gegner schwer gegen uns - nicht nur für Bielefeld", sagte Streich optimistisch.