Besonderes Trainer-Duell: Christian Streich gegen Frank Schmidt erstmals in der Bundesliga

Am Mittwoch treffen der SC Freiburg und der 1. FC Heidenheim aufeinander und damit auch die beiden dienstältesten Trainer der Liga. Deren Freundschaft wird dann kurzzeitig ruhen.

"Ich muss vorsichtig sein, dass ich mich nicht als zu großer Fan oute", sagte FCH-Coach Frank Schmidt vor der Partie über den Gegner aus dem Breisgau, "aber wenn ich sehe, wie Freiburg gegen Köln bereit war, alles zu geben nach der Niederlage bei West Ham, dann ist das für mich herausragend." Der Trainer der Heidenheimer hat viel Respekt vor der Arbeit, die beim Sport-Club geleistet wird. "Der SC Freiburg gehört zu den Topmannschaften in Deutschland. Das ist so. Das kann keiner wegdiskutieren."

Freundschaft hört am Abend auf

Die Begeisterung für den Freiburger Fußball dürfte spätestens am Mittwochabend (20.30 Uhr live im Audiostream auf Sportschau.de) aber verfliegen, ist sich auf der anderen Seite SC-Coach Christian Streich sicher. "Da ist alles bereitet für morgen Abend, dass es auf dem Platz abgeht", so Streich, "und dann ist er (Frank Schmidt, Anm. d. Red.) nicht mehr so wahnsinnig Fan. Dann ist er 100 Prozent Heidenheim-Fan." Voll des Lobes ist er aber trotzdem für seinen Trainerkollegen: "Frank ist so ein wahnsinnig netter Kerl und ein wahnsinnig guter Trainer". Nur einen Kritikpunkt hat der Übungsleiter aus dem Breisgau: Dass Frank Schmidt sich den Titel des dienstältesten Trainers gesichert hat. "Was erlaubt der sich?", fragte Streich augenzwinkernd.

Zwei Duelle in der 2. Bundesliga

Zweimal sind Christian Streich und Frank Schmidt bisher aufeinander getroffen: in der Saison 2015/16, als die Freiburger ein Jahr in der zweiten Liga verbringen mussten. In beiden Fällen durfte der SC jubeln - am 33. Spieltag feierten die Breisgauer gegen die Kicker von der Ostalb sogar ihre Meisterschaft und den Aufstieg. Aus Heidenheimer Sicht wäre es deshalb jetzt Zeit für den ersten Erfolg gegen die Schwarzwälder: "Es wäre eine Krönung für uns, wenn wir es noch mal schaffen, drei Punkte einzufahren", so Frank Schmidt. Damit würde der Bundesliga-Neuling sein außergewöhnliches Fußball-Jahr vergolden.

Ehemalige SC-Spieler bei Heidenheim

SC-Trainer Christian Streich sieht sein Team vor einer schweren Aufgabe auf der Ostalb. "Ich weiß, was auf uns zukommt morgen", sagt Streich auch im Hinblick auf ehemalige SC Spieler, die jetzt bei den Heidenheimern kicken, wie zum Beispiel Tim Kleindienst oder Marvin Pieringer, "was denken Sie, was die für eine Motivation haben". Vor allem die Standardstärke der Heidenheimer müsse der SC im Blick haben, so Streich, immerhin sei das Team von Coach Schmidt in dieser Hinsicht eines der besten der Liga. "Wir müssen mit maximaler Schärfe, maximaler Motivation und maximaler Haltung ins Spiel gehen. Sonst fressen sie dich auf."

Umkämpfte Partie

Streich gegen Schmidt - die beiden dienstältesten Trainer der Liga. Der SC Freiburg gegen den 1. FC Heidenheim - zwei vergleichsweise "kleine" Fußballstandorte in Deutschland. Es wird ein Aufeinandertreffen der besonderen Art im letzten Spiel des Jahres. Eins sei jedenfalls sicher, so Christian Streich: "Morgen Abend um 20:30 mögen wir uns weiterhin, aber dann wird gefightet überall auf dem Platz. Das ist klar!"