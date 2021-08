per Mail teilen

Nach dem 0:0 zum Saisonstart in Bielefeld freut sich der SC Freiburg auf das erste Heimspiel am Samstag gegen Borussia Dortmund. Mit dabei sind 10.000 Fans und Neuzugang Maxi Eggestein.

Die Vorfreude im Breisgau ist riesengroß, das erste Heimspiel der Saison am Samstag (15:30 Uhr) steht an. Dazu noch ein hochattraktives gegen Borussia Dortmund mit der sehnsüchtig erwarteten Teil-Rückkehr der Fans. "Ich freue mich extrem auf das Spiel, das ist eine der besten Mannschaften Deutschlands", fiebert nicht nur SC-Stürmer Lucas Höler der Partie entgegen. "Es wird extrem schwer für uns - aber für Dortmund war es auch immer schwierig, hier zu spielen".

Rochade im Mittelfeld - Eggestein für Santamaria

Borussia Dortmund kommt. Und dennoch waren in den vergangenen Tagen in Freiburg zwei überraschende Personalien das bevorzugte Gesprächsthema an der Dreisam: Baptiste Santamaria geht, Maxi Eggestein kommt. Sozusagen eine Rochade im zentralen Mittelfeld der Freiburger.

"Der Baptiste bekam ein Angebot", sagt Christian Streich über den schnellen Wechsel des Franzosen zurück in sein Heimatland zu Stade Rennes. "Für ihn und seine Familie war es nicht leicht, während der Pandemie in ein fremdes Land zu kommen. Die Kontakte waren leider begrenzt", zeigte der Freiburger Cheftrainer Verständnis für den Transferwunsch des Spielers vor allem aus familiären Gründen.

Klar war für Streich aber auch: "Wir werden ihn nicht abgeben, wenn wir nicht einen adäquaten Ersatz für ihn bekommen". Weil es aber den Sportclub-Verantwortlichen ruckzuck gelungen war, Werder Bremen und Maxi Eggestein von einem Wechsel des Spielers nach Freiburg zu überzeugen, stand wiederum dem Transfer von Santamaria nichts mehr im Weg.

Win-Win-Situation für alle Beteiligten

Apropos Maxi Eggestein : "Er kennt die Bundesliga, er spielt im zentralen Mttelfeld, er kann Torgefahr ausstrahlen", so Streich. Für ihn ist der langjährige Bremer "eher ein Achter als ein tiefstehender Sechser. Er hat viel Erfahrung gesammelt, viele Höhen und auch Tiefen erlebt. Wir sind sehr froh, dass er bei uns ist. Es ist für alle eine gute Sache. Für Freiburg und für Maxi". Und letztlich, so Streich, auch für den wechselwilligen Baptiste Santamaria: "Wir sind zufrieden, er ist zufrieden", erklärt der SC-Coach die Freiburger Gefühlswelt, "allen war geholfen, wir sind im Frieden auseinandergegangen und damit ist gut".

Maxi Eggestein steht in jedem Fall im Kader gegen Dortmund

Stellt sich natürlich umgehend die Frage, ob Maxi Eggestein am Samstag gegen die Dortmunder schon gleich im Freiburger Kader stehen wird? "Alles ist möglich", sagt Streich, um sich im selben Moment festzulegen: "Maxi wird im Kader sein, das ist klar. Vielleicht wird er eingewechselt". Startelf-Einsatz? "Eher nicht. Oder vielleicht doch? Alles ist möglich", so ein grübelnder Freiburger Trainer. Auflösung des Eggestein-Rätsels Samstag um halb vier.

Mit Bayern-Pressing gegen den BVB?

Spätestens dann richtet sich der Blick der Öffentlichkeit auf das Duell mit Borussia Dortmund. Zuletzt am Dienstag im Supercup hatte der BVB gegen die Bayern einmal mehr das Nachsehen, verlor mit 1:3. Bester Anschaungsunterricht für Streich vor dem heimischen Fernseher: "Bayern hat außergewöhnlich gut gedrückt und gepresst, mit Tempo und Schläue. Deshalb hat Dortmund Fehler gemacht", so "Scout" Streich. "Wenn wir auch ins Pressing gehen", kündigt Freiburgs Coach an, "dann müssen wir das mit aller Konsequenz machen, sonst gibt es gegen Dortmund Probleme".

Dortmunds Schlüsselspieler Erling Haaland

Zum entscheidenden Schlüssel für Erfolg oder Mißerfolg wird für den SC Freiburg die Dortmunder Personalie Erling Haaland, der junge Super-Torjäger. "Er hat alles, ein Riesenkerl voller Dynamik", schwärmt Christian Streich vom Norweger und weiß: "Wir brauchen eine gute Tagesform und wir müssen schauen, wie wir den Job gegen Haaland auf zwei oder drei Spieler verteilen". Haaland, so Freiburgs Coach, sei "ein Ausnahmestürmer, aber wir haben keine Angst. Wir freuen uns, dass wir gegen solche Mannschaften wie Dortmund spielen dürfen".

10.000 Fans in der Freiburger Arena erlaubt

Neben den bekannten Freiburger Tugenden auf dem Rasen baut Christian Streich auch auf die Rückkehr der Zuschauer. Maximal 10.000 Fans sind nach Rücksprache mit den Behörden am Samstag zugelassen, 50 Prozent der Sitzplätze, 30 Prozent der Stehplätze: "Da ist dann auch einiges los. Mehr wären mir lieber gewesen, aber das ist auch schon mal gut", freut sich der Langzeit-Cheftrainer des Sportclubs auf die zurückkehrende Fan-Atmosphäre in der altehrwürdigen Arena an der Dreisam, "die werden sich auch freuen und uns tragen. Und wenn wir gut sind, dann wird es sowieso laut". Auch Kapitän Christian Günter ist gegenüber SWR Sport "guter Dinge, dass wir Dortmund vor eine Aufgabe stellen können, wenn wir defensiv gut stehen".

Neuanfang für Nils Petersen im Mannschaftstraining

Im Mannschaftstraining steht inzwischen auch wieder Torjäger Nils Petersen nach seiner Knieverletzung: "Jetzt muss er sich da wieder hineinfressen in das tägliche Training," fordert Streich von seinem Routinier, "Nils muss wieder dahinkommen, dass es sehr unangenehm ist für die ganzen Riesenkerle in den Abwehrreihen, gegen ihn zu spielen. Nils muss zeigen, was er noch an Power drauf hat. Für ihn ist es wie ein Neuanfang".

Für das Spiel gegen Dortmund aber dürfte Petersen noch keine Option sein. Dafür ist der Trainingsrückstand noch zu groß gegen ein Top-Team wie Borussia Dortmund. Auch wenn Christian Streich gegen die großgewachsene Abwehrreihe der Westfalen Körperlichkeit "Marke Petersen" bestens gebrauchen könnte. "Es wird ein schwieriges Spiel", so der SC-Trainer, "denn ich weiß auch noch nicht genau, wo wir leistungsmäßig momentan schon stehen".

Beim letzten Spiel im Februar gewann übrigens der Sportclub mit 2:1. Haaland blieb ohne Torerfolg.