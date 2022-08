Das erwartet den SC Freiburg bei der Auslosung zur Europa League

Am Freitag werden die Gegner für den SC Freiburg in der Gruppenphase der Europa League ausgelost. Dem Team von Christian Streich winken attraktive Duelle.

Am Freitagmittag (26.8.) blicken der SC Freiburg und seine Fans gespannt Richtung Istanbul. Um 13:00 Uhr beginnt dort die Auslosung für die neue Saison in der Europa League. Zum ersten Mal seit den Qualifikationsspielen zur Europa League 2017/2018 (1:0 und 0:2 gegen NK Domzale aus Slowenien) ist der Sport-Club wieder auf europäischer Ebene vertreten.

32 Teams kämpfen um die Nachfolge von Eintracht Frankfurt

Insgesamt 32 Mannschaften werden in der Gruppenphase der Europa League antreten - aufgeteilt in acht Gruppen mit jeweils vier Mannschaften. Der Pokal wird am Ende mit großer Wahrscheinlichkeit eine neue Heimat finden, da sich der Titelträger Eintracht Frankfurt durch seinen Finalsieg gegen die Glasgow Rangers für die Champions League qualifiziert hat. Nur wenn die Eintracht als Gruppendritter in ihrer Champions-League-Gruppe in die Europa League absteigen sollte, ist eine Titelverteidigung in der Europa League möglich.

Los geht es mit dem ersten Spieltag der Europa League am 8. September. Spätestens nach dem sechsten Gruppen-Spieltag am 3. November steht fest, welche Teams in die K.o.-Runde einziehen.

Europa League 2022/2023: Spieltage und Termine Gruppenphase

1. Spieltag: 8. September 2022

2. Spieltag: 15. September 2022

3. Spieltag: 6. Oktober 2022

4. Spieltag: 13. Oktober 2022

5. Spieltag: 27. Oktober 2022

6. Spieltag: 3. November 2022 K.o.-Runden

K.o.-Runden-Playoffs: 16. & 23. Februar 2023

Achtelfinale: 9. & 16. März 2023

Viertelfinale: 13. & 20. April 2023

Halbfinale: 11. & 18. Mai 2023

Finale: 31. Mai 2023

Die UEFA benennt die Kriterien wie folgt: "Die Gruppensieger erreichen direkt das Achtelfinale. Die Gruppenzweiten erreichen die K.o.-Runden-Playoffs, wo sie auf die acht Mannschaften treffen, die als Gruppendritte aus der UEFA Champions League abgestiegen sind. Die Gruppendritten steigen in die UEFA Europa Conference League ab, wo sie in den K.o.-Runden-Playoffs auf die Gruppenzweiten dieses Wettbewerbs treffen." Das Finale der Europa League steigt am 31. Mai 2023 in der Budapester Puskás Aréna.

AS Rom, Arsenal und AS Monaco sind mögliche Freiburg-Gegner

Bislang stehen 19 der 32 Teams für die Gruppenphase fest. Die weiteren 13 Mannschaften werden in den Qualifikationsspielen zur Champions League (24.8., drei Verlierer) und zur Europa League am Donnerstagabend (25.8., zehn Sieger) ermittelt.

SC Freiburg vermutlich in Lostopf drei

Bei der Auslosung in Istanbul gibt es vier Lostöpfe mit jeweils acht Mannschaften. Der SC Freiburg hat in der Rangliste der UEFA den nationalen Koeffizienten von 15,042 Punkten. Weil es sehr wahrscheinlich acht Mannschaften mit einem schlechteren Koeffizienten geben wird, landen die Breisgauer vermutlich im Lostopf drei.

Damit steht bereits fest, dass der Sport-Club auf große Namen mit einer großen Europapokal-Tradition treffen kann. In Lostopf eins warten unter anderem Manchester United, der FC Arsenal, der Europa-Conference-League-Sieger AS Rom, Lazio Rom oder Sporting Braga. In Lostopf zwei könnte die AS Monaco als Gegner für den SC Freiburg gezogen werden. Die genaue Zuordnung auf die Lostöpfe erfolgt nach den Qualifikationsspielen am Donnerstagabend.

Vincenzo Grifo würde sich über große Namen freuen

Die Spieler des SC Freiburg blicken der Auslosung am Freitag mit großer Vorfreude entgegen. Wer soll es denn werden? Lieber große Namen oder doch eher machbare Aufgaben? Vincenzo Grifo legte sich im Gespräch mit SWR Sport fest: "Manchester United, Arsenal London, AS Rom - da gibt es viele große Namen", sagte der Torschütze zum 1:0-Sieg beim VfB Stuttgart. "Vielleicht erwischen wir einen und dann können wir hier eine Sensation starten."