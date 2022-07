Vincenzo Grifo verlängert Vertrag beim SC Freiburg

per Mail teilen

Offensivspieler Vincenzo Grifo hat seinen Vertrag beim SC Freiburg verlängert. Damit bleibt den Breisgauern ein Leistungsträger erhalten.

Der SC Freiburg und Vincenzo Grifo setzen ihre Zusammenarbeit fort. Der Standard-Spezialist verlängerte seinen Vertrag im Breisgau, wie der Club am Donnerstagnachmittag mitteilte. Über die Laufzeit des neuen Arbeitspapiers machte der Verein wie gewohnt keine Angaben.

Vincenzo Grifo: Leistungsträger und Führungsspieler

Mit der Vertragsverlängerung bindet der Pokalfinalist der vergangenen Saison einen Leistungsträger an den Verein. Grifo, der seit 2019 das Trikot der Freiburger trägt und bereits von 2015 bis 2017 für den Sport-Club auflief, gehört zu den Führungsspielern im Team von Trainer Christian Streich. Insgesamt trug Vincenzo Grifo bisher in 180 Pflichtspielen das SC-Trikot. Dabei gelangen ihm 55 Tore und 59 Torvorlagen. Der 29-Jährige ist aktuell stellvertretender Kapitän der Mannschaft.

Vostand Jochen Saier: "Das passt einfach!"

"Vince und der SC, das passt einfach! Daher freuen wir uns außerordentlich über die Vertragsverlängerung", sagt Vorstand Jochen Saier in einer Mitteilung des Vereins. "Ob auf dem Platz mit seiner Mischung aus Kreativität und Torgefahr oder neben dem Platz als Identifikationsfigur - Vince ist ein Spieler der verbindet und sich zu einem Gesicht des SC Freiburg entwickelt hat."

Vincenzo Grifo selbst sagt in der Pressemitteilung des Clubs: "Ich fühle mich in Freiburg unheimlich wohl und habe hier mit meiner Familie ein Stück Heimat gefunden. Auch sportlich sind wir auf einem richtig guten Weg und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, diesen Weg weiterzugehen."

Nils Petersen freut sich über den Verbleib von Vincenzo Grifo

Auch Teamkollege Nils Petersen freut sich über die Vertragsverlängerung von "Vince". Im Trainingslager im österreichischen Schruns sagte Petersen im Gespräch mit SWR Sport: "Das zeigt ja auch die Größe des Vereins mittlerweile. Dass man Leistungsträger hält, dass man Leistungsträger holt - gut für uns."

Starke Auftritte in der abgelaufenen Saison

In der vergangenen Saison hatte der italienische Nationalspieler mit neun Toren und acht Torvorlagen einen maßgeblichen Anteil daran, dass der SC am Ende der Bundesliga-Spielzeit auf Platz sechs stand und sich damit für die Europa League qualifizierte. Zudem erzielte Grifo in sechs Partien des DFB-Pokals vier Tore und stand mit den Freiburgern erstmals im Finale des Pokalwettbewerbs.