Familienzwist im Hause Grifo?

Der SC Freiburg spielt in der Europa League gegen Juventus Turin. Ein Traumlos, das Vincenzo Grifo noch Ärger ins Haus bringen könnte.

Vincenzo Grifo hat aktuell seinen Spaß. Dem Traumlos in der Europa League folgte das Zauber-Tor in der Fußball-Bundesliga. Der Topscorer des SC Freiburg ist bereit für die ganz besonderen Spiele: Erst geht's am Samstag zu seinem Ex-Club Borussia Mönchengladbach, dann am darauffolgenden Donnerstag zum Europa-League-Kracher bei Juventus Turin. Grifo ist einer der großen Hoffnungsträger in Reihen der Südbadener - nicht nur wegen seines herrlichen Freistoß-Treffers beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Sonntag.

Grifo offensichtlich nur in Freiburg glücklich

"Hochmotiviert" werden sie sein, sagte Grifo über die Gladbacher. "Sie werden alles tun gegen uns." Nach der 0:4-Klatsche beim 1. FSV Mainz 05 am vergangenen Wochenende dürfte die Borussia auf Wiedergutmachung aus sein. Eine Woche zuvor hatte sie noch 3:2 gegen den FC Bayern München gewonnen. "Da waren sie unglaublich griffig", sagte Grifo über die Elf von Trainer Daniel Farke. Man wolle sich nun erholen und gegen die Borussia dann "nicht locker lassen", sondern ihr "Paroli bieten", kündigte der 29-Jährige an.

In der Saison 2017/2018 trug Grifo selbst das Gladbacher Trikot. In insgesamt 17 Liga-Spielen blieb er allerdings ohne Treffer und ging daraufhin erst mal wieder zur TSG 1899 Hoffenheim zurück. Glücklicher als in Freiburg war der Offensivmann aber nirgends. Schon in den vergangenen Jahren zählte er zu den Leistungsträgern des Sport-Clubs, inzwischen ist er einer der absoluten Anführer der Breisgauer. Zwölf Liga-Tore hat Grifo diese Saison schon erzielt - besonders seine Standards sind, so wie jetzt gegen Leverkusen wieder, gefährlich.

Familie Grifo im Juventus-Fieber

Doch nicht nur wegen seines Traum-Tores stand der italienische Nationalspieler nach der Partie gegen Bayer einmal mehr im Fokus. Die Auslosung des Europa-League-Achtelfinals am vergangenen Freitag hat gefühlt ganz Freiburg elektrisiert - und auch die Familie Grifo. Sein Bruder, sein Onkel, sein Schwiegervater, sein Schwager - alle seien sie Juve-Fans, berichtete der in Pforzheim geborene Sohn italienischer Einwanderer.

Ob sie im direkten Duell dann etwa gegen ihn und für Italiens Rekordmeister sind? "Sicherlich nicht. Und wenn ja, bin ich sauer", scherzte Grifo. Die Verwandtschaft werde ihm und seinen Freiburgern schon die Daumen drücken. "Ich glaube, bei Familie steht nichts im Weg. Egal, wer da kommt." Er freue sich "brutal" auf die Reise nach Turin, sagte auch Mitspieler Nicolas Höfler am Sonntag wenige Minuten zuvor. Dem top aufgelegten Grifo geht's da nicht anders.