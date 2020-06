Geschenke für Trainer Christian Streich: Einen Tag nach dem 55. Geburtstag gab es einen neuen Vertrag, zwei Tage danach ein 2:2 in Wolfsburg. Das Rennen um die Teilnahme an der Europa League bleibt dadurch weiterhin offen.

Völlig durchnässt stand Christian Streich nach dem Spiel in einem heftigen Wolfsburger Gewitterregen, aber das war dem Trainer des SC Freiburg nach diesen drei Tagen egal. Am Donnerstag feierte er seinen 55. Geburtstag, am Freitag verlängerte er den Vertrag mit seinem Verein - auch nach achteinhalb Jahren als Chefcoach - ein weiteres Mal. Und am Samstag machten die Freiburger bei ihrem direkten Konkurrenten VfL Wolfsburg aus einem 0:2-Rückstand noch ein mehr als verdientes 2:2-Unentschieden.

Dauer 0:43 min Freiburg punktet in Wolfsburg Freiburg punktet in Wolfsburg

Streich war aber nicht ganz zufrieden

Das Rennen um die Europa-League-Plätze der Bundesliga bleibt dadurch auch drei Spieltage vor dem Saisonende offen. Trotzdem war Trainer Streich nach der Partie nicht komplett zufrieden. "Von der 38. Minute bis zum Schlusspfiff haben wir eines der besten Spiele dieser Saison gemacht. Ich ärgere mich ein bisschen, denn eigentlich hätten wir das Spiel noch gewinnen müssen", sagte Streich. Von der nach wie vor bestehenden Chance, sich für die Europa League zu qualifizieren, wollte der SC-Trainer hingegen nichts wissen.

Dauer 1:16 min Christian Streich: "Eines der fußballerisch besten Spiele in dieser Saison" Christian Streich (Trainer SC Freiburg) äußerte sich auf der Pressekonferenz nach dem 2:2-Unentschieden gegen den VfL Wolfsburg zufrieden mit der spielerischen Leistung und ärgerte sich über den Punktverlust.

Philipp Lienhart vergibt Chance auf Siegtor

Kurz vor und kurz nach der Pause glichen seine Spieler Lucas Höler (43. Minute) und Roland Sallai (46.) die beiden Treffer von Wolfsburgs Torjäger Wout Weghorst (14. und 27. Foulelfmeter) wieder aus. Nach einer Stunde hatte der starke Sport-Club sogar noch die große Chance auf einen Sieg, doch VfL-Verteidiger Kevin Mbabu klärte nach einem Schuss von Philipp Lienhart kurz vor der Torlinie (61.). Der österreichische Abwehrspieler ärgerte sich nach dem Spiel über die vergebene Chance: "Das Tor muss ich machen. Das tut mir richtig leid für die Mannschaft - der muss einfach rein."

TV-Tipp Alles zum Spiel des SC Freiburg beim VfL Wolfsburg sehen Sie bei SWR Sport in Baden-Württemberg. Los gehts am Sonntagabend um 21:45 Uhr im SWR Fernsehen BW.

Torschütze Höler: "Was am Ende rauskommt, schauen wir dann"

Anders als sein Trainer wollte Torschütze Lucas Höler nach dem Spiel eine mögliche Qualifikation für das europäische Geschäft noch nicht ausschließen. "Unser Ziel ist jetzt nicht unbedingt in die Europa League zu kommen." Mit dem gesicherten Klassenerhalt habe man das Saisonziel letzte Woche schon erreicht. "Aber trotzdem wollen wir die Saison nicht austrudeln lassen, sondern schon noch ein bisschen die Großen ärgern", fügte der SC-Spieler noch hinzu. "Was am Ende rauskommt, schauen wir dann."

Dauer 1:39 min Lucas Höler: "Was am Ende rauskommt, schauen wir dann" SC Freiburg-Spieler Lucas Höler ist nach dem Unentschieden beim VfL Wolfsburg zufrieden mit der Leistung und will eine mögliche Qualifikation für die Europa League nicht ausschließen.

Die Wolfsburger verspielten hingegen am Samstag mit dem Unentschieden die große Chance, sich als Tabellensechster vielleicht schon entscheidend von allen Konkurrenten abzusetzen. Denn Sechster zu werden bedeutet den direkten Einzug in die Europa League und keinen Umweg über die Qualifikationsspiele mehr, wie ihn der Siebtplatzierte erst noch nehmen muss. Und von diesem siebten Platz (zur Zeit die TSG Hoffenheim) ist der SC Freiburg nach dem 31. Spieltag nur noch einen Punkt entfernt.