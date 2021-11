Freiburgs Serie gerissen: keine Punkte, aber Lob vom Gegner

per Mail teilen

Der SC Freiburg unterliegt dem FC Bayern München nur knapp und zeigt, warum er nach elf Spieltagen oben dabei ist. Von euphorischen Saisonprognosen oder gar der Champions League will Trainer Christian Streich aber nichts wissen.

Er hätte ein freudigeres Gesicht gemacht, sagte Christian Streich nach der 1:2-Niederlage beim FC Bayern München, wenn seiner Mannschaft noch der Ausgleich gelungen wäre. So aber analysierte er nüchtern: "Ich habe mich selten gefreut, wenn wir verloren haben." Dabei ist seiner Mannschaft etwas gelungen, dass andere, deutlich höher gehandelte Teams wie beispielsweise RB Leipzig (1:4-Niederlage gegen Bayern) oder Bayer 04 Leverkusen (1:5) nicht geschafft haben: dem Rekordmeister Paroli zu bieten. Die Freiburger haben in München bewiesen, dass es kein Zufall ist, dass sie nach elf Spieltagen auf dem dritten Tabellenplatz stehen. Und Streich hat auf der Pressekonferenz nach dem Spiel einmal mehr gezeigt, was Freiburg neben leidenschaftlichem Fußball ausmacht: nämlich Bodenständigkeit.

Streich: "Eine gewisse Qualität"

Seine Mannschaft habe eine "gewisse Stabilität" und eine "gewisse Qualität", sagte Streich fast schon unbeeindruckt vom bemerkenswerten Saisonstart seines Teams: Bis zur 1:2-Niederlage gegen die Bayern war Freiburg ungeschlagen - als einzige Mannschaft der Liga. Wohin das in dieser Saison führen könne, möchte ein Journalist wissen. Streichs Antwort: "Ich beschäftige mich null komma null mit irgendwelchen Prognosen und sonst irgendwelchem Zeugs." Und: "Das Entscheidende ist, dass wir viele Spieler haben, die seit vielen Jahren bei uns sind, die durch Täler gegangen sind, wo es schwer war, und die sich kontinuierlich sehr gut entwickelt haben. Das ist das Maß der Dinge. Alles andere ist uninteressant."

Lob vom FC Bayern

Die Bayern mussten alles investieren, um dem Tabellendritten aus dem Breisgau die erste Saisonniederlage zuzufügen. Nationalspieler Leon Goretzka (30. Minute) und Torjäger Robert Lewandowski (75.) mit seinem 13. Saisontor trafen in der erstmals seit anderthalb Jahren wieder mit 75.000 Zuschauern voll besetzten Allianz Arena gegen die beste Abwehr der Liga. "Wir haben gegen eine gute Mannschaft gespielt", sagte Goretzka. Der eingewechselte Janik Haberer verkürzte in der Nachspielzeit für die Gäste. "Ich bin froh, dass das Gegentor so spät gefallen ist", sagte Bayern-Coach Julian Nagelsmann erleichtert.

Streich zufrieden mit seiner Mannschaft

Der 56 Jahre alte Streich dirigierte seine Elf in seinem 300. Bundesligaspiel permanent am Spielfeldrand, tobte aber auch mehrmals nach verschlampten Abschlüssen und letzten Pässen seiner Spieler. "Wir haben die letzte Präzision vermissen lassen", haderte er. Dennoch war er mit der Leistung seiner Mannschaft "zufrieden". "Mehr als wir gemacht haben, können wir nicht machen." Die beste Defensive der Liga (Freiburg) machte der torreichsten Offensive (Bayern) das Herausspielen von Chancen schwer. Und gegen Ende wurden die Freiburger nochmal richtig gefährlich. Etwas schade sei es gewesen, dass der Anschlusstreffer nicht einige Minuten früher gefallen ist. Sonst wäre, so Streich, vielleicht sogar noch der Ausgleich gefallen.

Bloß kein Druck

Vor der Partie gegen Bayern ist Streich nach der Champions League gefragt worden. Davon will er aber nichts wissen, auch nicht nach der guten Leistung in München. "Das Wichtige ist, dass ich das fern halte von der Mannschaft und mich nicht unter Druck setzen lasse und die Spieler auch nicht, weil damit sind wir in bis jetzt Freiburg die letzten fast schon Jahrzehnte sehr gut gefahren."