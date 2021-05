Das Duell mit dem FC Bayern München am Samstag sollte eigentlich das letzte Heimspiel des SC Freiburg im Schwarzwald-Stadion sein. Nun gab der Verein bekannt, dass der genaue Einzugstermin ins neue Stadion im Norden der Stadt noch nicht fest steht.

Der SC Freiburg plane weiter, "die Heimspiele seiner Profis in der Saison 2021/2022 von Beginn an im neuen Stadion auszutragen", teilte der Verein am Freitag mit. "Bei den noch ausstehenden Arbeiten auf der Stadionbaustelle wird es dabei auf jeden Tag ankommen." Die Coronavirus-Pandemie habe auch Auswirkungen auf die Bauarbeiten gehabt, heißt es in der Mitteilung. "Darüber hinaus gab und gibt es Probleme im technischen Innenausbau."

Sollte sich ein Umzug in die neue Arena im August nicht realisieren lassen, würde der Club seine ersten Heimspiele der kommenden Saison weiter im Schwarzwald-Stadion austragen. "Die Tickets dafür würden dann, in Abhängigkeit zu der dann vorherrschenden Situation, voraussichtlich wieder im Losverfahren vergeben werden."

