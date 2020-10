per Mail teilen

Die Corona-Krise hat auch den SC Freiburg getroffen. Den Breisgauern gelang es jedoch trotz eines Umsatz-Einbruches einen Gewinn zu erwirtschaften.

Der SC Freiburg hat in der abgelaufenen Saison (2019/20) aufgrund der Corona-Krise und der staatlich verordneten Geisterspiele etwa 6,9 Millionen Euro weniger Gewinn erzielt als im Vorjahr. Dennoch gelang es den Breisgauern mit etwa 89,2 Millionen Euro Umsatz 95.418 Euro Gewinn zu erwirtschaften. "Mit einer Vielzahl von Maßnahmen und gemeinsamen Anstrengungen konnten wir ein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielen und den Verein bisher stabil durch diese schwierige Zeit führen", ließ sich SC-Vorstand Oliver Leki am Samstag in einer Pressemitteilung des Vereins zitieren. Ursprünglich hatte er mit deutlich mehr Umsatz geplant.

Wie zu erwarten war, haben die Geisterspiele finanziell besonders heftig ins Kontor geschlagen. Der SC Freiburg hat allein beim Ticket-Verkauf 24 Prozent weniger eingenommen. Der Verein hätte nach eigenen Angaben noch deutlich weniger Geld zur Verfügung gehabt, wenn alle Ticket-Inhaber ihr Geld vollständig zurückgefordert hätten. Auch die Sponsoren seien dem SC Freiburg während der Corona-Krise entgegengekommen. Auf diese Weise haben die Breisgauer im Gegensatz zum FC Schalke 04 und dem VfB Stuttgart bis dato auch noch keine finanzielle Nothilfe beantragen müssen.