SC-Freiburg-Trainer Christian Streich platzt der Kragen

Nach der Niederlage gegen Union Berlin war Christian Streich richtig wütend. Besonders eine Szene brachte den Trainer des SC Freiburg in Rage.

Nach der 1:4-Niederlage des SC Freiburg gegen Union Berlin lagen die Nerven bei Trainer Christian Streich völlig blank. Besonders der nicht gegebene 1:1-Ausgleichstreffer von Lucas Höler brachte den 56-jährigen Trainer in Rage: "Ich verstehe es nicht", sagte er im Interview mit SWR Sport. "Uns wurde gesagt: Ärmel." Damit meint er die obligatorische Regelschulung, in der den Trainern und den Teams vor der Saison die neue Auslegung der Handspiel-Regel erklärt wurde.

Handspiel oder nicht?

"Der Ball berührt keine Haut - außer vielleicht, ich schiele", meint Streich. "Und dann wird vom Videoschiedsrichter bestimmt, dass es kein Tor ist." Tatsächlich können die TV-Bilder die Szene nicht eindeutig auflösen. Der Ball tingelt zwischen Höler und Union-Verteidiger Paul Jaeckel hin und her. Stirn, Nase, Wangenknochen, Schulter - es könnte alles gewesen sein, auch der Oberarm.

Was Streich so in Rage brachte? Felix Brych hatyte sich die Szene nicht noch einmal selbst angeschaut. "Das ist Wahnsinn", ärgerte sich Streich. "Das war entscheidend für uns in diesem Spiel. Unabhängig davon, dass wir schlecht verteidigt haben. Wir haben total verdient verloren. Aber dieses Tor kannst du so nicht wegnehmen. Das geht nicht. Aber wir haben verdient verloren. Aber wenn das 1:1 kommt, haben wir ein anderes Spiel."

SC Freiburg fast sicher in der Europa League

Einmal on fire interessierte sich Streich auch nicht mehr für die positiven Aspekte dieses Spieltags. Immerhin hat der Sport-Club die Europa League so gut wie sicher. "Wir sind nicht für die Europa League qualifiziert. Null Komma Null. Wir haben gerade 1:4 verloren."

Der Blick auf die Tabelle zeigt jedoch, dass der SC Freiburg vor dem letzten Spieltag drei Punkte und elf Tore Vorsprung auf den 1. FC Köln hat, der am Samstag 0:1 gegen den VfL Wolfsburg verlor.

SC Freiburg hat noch Chancen auf die Champions League

Zudem hat der SC Freiburg am letzten Spieltag noch die Chance, sich sogar für die Champions League zu qualifizieren: "Interessiert mich nicht", ätzte Streich. "Wir haben 1:4 verloren."

Allerdings hat der SC Freiburg noch immer einen Punkt Vorsprung auf RB Leipzig. Und selbst bei einem Sieg der Leipziger am Sonntag gegen den FC Augsburg könnte sich Freiburg kommenden Samstag mit Hilfe von Arminia Bielefeld noch für die Champions League qualifizieren. Freiburgs Weg in den Europapokal führt über Bayer Leverkusen (am Samstag, ab 15:30 Uhr live im Audiostream auf Sportschau.de). Die Rheinländer haben ihren Platz in der Champions League nach einem 4:2-Sieg bei der TSG Hoffenheim bereits sicher. Und mit etwas Glück kann der SC Freiburg nachziehen. Das dürfte selbst Christian Streich besänftigen.