Der SC Freiburg arbeitet in Schruns am Team für die neue Saison und in Freiburg an der neuen Infrastruktur. Im Interview mit SWR Sport erklärt Trainer Christian Streich, warum Freiburg sich treu bleiben muss - auf und nebem dem Platz.

SWR Sport: Woran haben Sie im Trainingslager konkret gearbeitet?

Christian Streich: Ich habe meistens einen ganzheitlichen Ansatz, denn so viele Trainings hat man dann ja doch nicht. Und man braucht auch immer wieder Ruhephasen. Früher hat man dreimal am Tag trainiert. Heute geht man vielmehr in den Rhythmus, den man auch nachher in der Saison hat: Samstag bis Samstag, mit den Ruhephasen, die man dann auch in der Saison hat.

In der vergangenen Saison hat hier und da die Durchschlagkraft gegen tiefstehende Gegner gefehlt. Haben Sie dafür Lösungsmöglichkeiten erarbeitet?

Streich: Es gibt keine allgemeingültige Lösung. Denn das schwierigste im Fußball ist nunmal, eine tiefstehende Mannschaft zu bespielen, eine gute Konter-Absicherung zu haben, selbst Chancen zu kreieren und das Spiel zu gewinnen. Das fällt selbst ganz großen Mannschaften schwer. Du brauchst da viele Lösungen im Eins-gegen-Eins. Das schaffen große Mannschaften, indem sie den Ball auf die Flügel spielen, dort Eins-gegen-Eins-Situationen schaffen.

Wir müssen da komplexer herangehen. Wir brauchen gleichzeitig eine Konter-Sicherung. Wir können nicht zwei Flügel breit stehen lassen, weil wir früher einen Fehlpass spielen.

Wie sind Sie auf diese Komplexität vorbereitet?

Streich: Es geht immer darum, sich einerseits anspielbar zu machen und gleichzeitig das Feld abzudecken, wenn es einen Ballverlust gibt. Und das ist sehr komplex, auch für die Spieler. Da geht es manchmal nur um drei, vier, fünf Meter. Man muss sich so anbieten, dass man den Gegner auch lockt, dass man weit von ihm weg ist, aber nicht zu weit, damit der dann auch rauskommt, um eine Lücke entstehen zu lassen. Also da geht es um ganz viele Details und um das Gespür der der Spieler.

Eine andere Besonderheit in dieser Saison sind die sage und schreibe sechs neuen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Was bedeutet das für sie als Trainer?

Streich: Das war relativ klar. Sie haben in der zweiten Mannschaft eine gute Saison gespielt, sie haben das Talent und wir können ganz gut beurteilen, an welcher Stelle ihres Entwicklungsprozesses sie stehen. Der eine oder andere von den Jüngeren wird Zeit brauchen. Und entscheidend ist, ob er sich diese Zeit auch gibt.

Ich habe letztens von Ihnen gelesen, die Ansprüche steigen aber wir müssen aufpassen, dass wir unser Gesicht waren, wenn die Anspüche immer größer werden. Was meinen Sie damit?

Streich: Der SC Freiburg wächst. Und wenn ein Verein wächst, muss man auch immer schauen, dass es für einen selbst überschaubar bleibt und für die Leute erkennbar.

Und sind Sie zuversichtlich, was den SC Freiburg betrifft?

Streich: Ich bin zuversichtlich skeptisch. (lacht)

Was heißt das?

Streich: Das heißt, was ich gesagt habe: Einfach aufpassen und schauen. Aber wir haben sehr gute Leute, die genau das leben. Aber es ist immer so, wenn es dann über 150/200 Mitarbeiter geht, dann wird es weniger mit der Überschaubarkeit. Und dann muss man schauen, dass das Klima und Erkennbarkeit der einzelnen Menschen in dem Betrieb und die Identifikation und die Anerkennung, die jeder braucht, aufrecht erhalten bleibt. Das ist ein hehrer Prozess - nicht unkompliziert.

Verfolgen Sie die Olympischen Spiele?

Streich: Bestimmt werde ich das eine oder anderen anschauen. Aber es ist nicht so, dass automatisch der Fernseher läuft, wenn ich auf dem Zimmer bin. Total toll ist natürlich Leichtathletik. Das ist ja das schöne an Olympia. Denn es ist medial ja immer weniger geworden mit den anderen Sportarten. Das ist total schade, weil der Fußball so viel Raum eingenommen hat. Aber ich mag viele Sportarten und jede hat ihren eigenen Reiz.